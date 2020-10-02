8 تسريحات شعر للجامعة سهلة وسريعة

ايام الدراسة والجامعة بيكون وقتنا ضيق ومستعجلين ، والشعر يمكن يكون اصعب مهمة ممكن تقابلك الصبح وبتكوني محتاجة تسريحات سهلة وسريعة خصوصا لو متأخرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالفيديو 8 تسريحات شعر للجامعة سهلة ومش هتاخد منك وقت.

تسريحات شعر للجامعة:

1- الكحكة الفوضوية The Messy Bun:

الكحكة الفوضوية واحدة من اسرع واسهل التسريحات وفي نفس الوقت بيطلع شكلها حلو ، ومش هتاخد منك اكتر من دقيقة واحدة لتنفيذها.

الطريقة بالفيديو:

2- ديل حصان في دقيقة واحدة:

ديل الحصان من التسريحات السهلة والمثالية للجامعة ولكن مش دايما بيطلع شكله حلو ، والفيديو اللي معانا النهاردة بيوضح لنا ازاي تعملي تسريحة ديل الحصان ب 3 طرق مختلفة ويطلع شكلها حلو في دقيقة واحدة بس.

الطريقة بالفيديو:

3- ديل حصان مع ضفيرة:

تسريحة مختلفة لديل الحصان مع ضفيرة ، ومناسبة للشعر الطويل والمتوسط ، وسهلة التنفيذ.

الطريقة بالفيديو:

4- الضفيرة الفرنسية:

الضفيرة الفرنسية من التسريحات السهلة واللي بيطلع شكلها حلو جدا وكمان مش هتاخد منك غير دقايق في عملها.

الطريقة بالفيديو:

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5- The Quick and Easy Twist:

تسريحة بسيطة جدا ، وتنفع لاي طول شعر ، ومناسبة للايام اللي فعلا بتكوني متأخرة فيها ، لانها سريعة وسهلة جدا.

الطريقة بالفيديو:

6- الضفيرة السلسلة:

يمكن من اول لحظة من شكل التسريحة تحسي انها صعبة ، لكن الخطوات في الفيديو هتسهل عليكي تنفيذها بسهولة.

الطريقة بالفيديو:

7- The Messy French Twist:

كمان من التسريحات السريعة والسهلة ، ومناسبة لاي طول شعر.

الطريقة بالفيديو:

8- Knotted Up-do:

من التسريحات السهلة المناسبة جدا للشعر القصير.

الطريقة بالفيديو:

افضل طرق لتجفيف الشعر بعد الغسيل

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