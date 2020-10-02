ايام الدراسة والجامعة بيكون وقتنا ضيق ومستعجلين ، والشعر يمكن يكون اصعب مهمة ممكن تقابلك الصبح وبتكوني محتاجة تسريحات سهلة وسريعة خصوصا لو متأخرة ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشوف مع بعض بالفيديو 8 تسريحات شعر للجامعة سهلة ومش هتاخد منك وقت.
تسريحات شعر للجامعة:
1- الكحكة الفوضوية The Messy Bun:
الكحكة الفوضوية واحدة من اسرع واسهل التسريحات وفي نفس الوقت بيطلع شكلها حلو ، ومش هتاخد منك اكتر من دقيقة واحدة لتنفيذها.
الطريقة بالفيديو:
2- ديل حصان في دقيقة واحدة:
ديل الحصان من التسريحات السهلة والمثالية للجامعة ولكن مش دايما بيطلع شكله حلو ، والفيديو اللي معانا النهاردة بيوضح لنا ازاي تعملي تسريحة ديل الحصان ب 3 طرق مختلفة ويطلع شكلها حلو في دقيقة واحدة بس.
الطريقة بالفيديو:
3- ديل حصان مع ضفيرة:
تسريحة مختلفة لديل الحصان مع ضفيرة ، ومناسبة للشعر الطويل والمتوسط ، وسهلة التنفيذ.
الطريقة بالفيديو:
4- الضفيرة الفرنسية:
الضفيرة الفرنسية من التسريحات السهلة واللي بيطلع شكلها حلو جدا وكمان مش هتاخد منك غير دقايق في عملها.
الطريقة بالفيديو:
5- The Quick and Easy Twist:
تسريحة بسيطة جدا ، وتنفع لاي طول شعر ، ومناسبة للايام اللي فعلا بتكوني متأخرة فيها ، لانها سريعة وسهلة جدا.
الطريقة بالفيديو:
6- الضفيرة السلسلة:
يمكن من اول لحظة من شكل التسريحة تحسي انها صعبة ، لكن الخطوات في الفيديو هتسهل عليكي تنفيذها بسهولة.
الطريقة بالفيديو:
7- The Messy French Twist:
كمان من التسريحات السريعة والسهلة ، ومناسبة لاي طول شعر.
الطريقة بالفيديو:
8- Knotted Up-do:
من التسريحات السهلة المناسبة جدا للشعر القصير.
الطريقة بالفيديو:
افضل طرق لتجفيف الشعر بعد الغسيل
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 تسريحات شعر للجامعة سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.