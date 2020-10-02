تطويل الشعر وتنعيمه بالاسبرين في وقت قصير جدااا

أهمية خلطة الأسبرين لتطويل الشعر، ينفق الأشخاص الكثير من الأمور على منتجات الشعر وذلك للحفاظ على الشعر ولمعانه وصحته ولكن أصبح من السهل الآن استخدام البدائل الطبيعية التي تساعد في التخلص من جميع المشاكل الشعر ومن أبرز هذه الطرق الأسبرين.خلطة الأسبرين لتطويل الشعر:
يمتلك الأسبرين الكثير من الصفات التي تساعد في التخلص من قشرة الرأس، فيحتوي الأسبرين على حمض الساليسيليك فيوجد الأسبرين في أنواع كثيرة من الشامبو ضد القشرة، فيعمل الأسبرين على تقليل هذا الحمض وإليكم في السطور الآتية طريقة استخدام خلطة الأسبرين لتطويل الشعر:
- خلطة الأسبرين والليمون ويتم تحضيرها من خلال إذابة الأسبرين في المياه والليمون ويتم تقليبهم جيداً وبعد ذلك يتم تطبيق هذا المحلول على الشعر ثم القيام بغسل الشعر جيداً فتساعد هذه الوصفة في تعزيز صحة الشعر وتطويله.
- الأسبرين وكربونات الصوديوم، يساعد هذا الخليط كثيراً على معالجة الشعر من القشرة ويتم تحضيره من خلال خلط أقراص الأسبرين مع ملعقة من كربونات الصوديوم في المياه الدافئة وبعد ذلك يتم وضعه على الشعر ومن ثم يتم دليك فروة الرأس بصورة جيدة وتركه عليها لمدة ربع ساعة مع تكرار استخدام هذه الوصفة مرة في كل أسبوع من أجل الحصول على نتائج مميزة.
- شامبو الأسبرين، يتم تحضيره من خلال خلط ثلاثة أقراص من الأسبرين مع ثلاثة ملاعق من الشامبو ويتم وضعه على الشعر وتركه لمدة خمسة دقائق.
- الأسبرين وخل التفاح، يساعد خليط الأسبرين مع خل التفاح على علاج قشرة الشعر نهائيا، وذلك ويتم تحضيره عبر خلط أقراص الأسبرين مع ملعقة من خل التفاح سويا في إناء، وبعد ذلك يتم وضعه على فروة الشعر ويتم التدليك جيدا، ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة، وللحصول على نتيجة سريعة يمكن عمل الخليط مرتين بالأسبوع.
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