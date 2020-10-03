سبعة أخطاء شائعة يجب تفاديها لحماية الشعر من التلف والتقصف

ترغب جميع النساء في الحصول علي شعر ذات إطلاله رائعة، خاصة أن الشعر بالنسبة للمرأة هو موضوع هام حيث تريد دائماً أن يكون في أحسن صورة، ولكن معظم الفتيات والسيدات يستخدمون بكثرة المنتجات التي تحتوي علي مواد كيميائية مما تتسبب في ضرر بالغ للشعر.

أخطاء شائعة يجب تفاديها في الحفاظ علي الشعر من التلف والتقصف

الكثير من الفتيات ترتكب بعض الأخطاء الشائعة التي تتسبب في تلف وتقصف الشعر، منها التعرض لأشعة الشمس أو استخدام الصبغات التي تحتوي علي مواد كيميائية، واستعمال أدوات التصفيف بصورة مستمرة مما تؤدي إلي تعرض الشعر للتلف الشديد.

لذا في هذا المقال سوف أعرض لكم أهم الأخطاء الشائعة التي يجب تفاديها في الحفاظ علي الشعر من التلف والتقصف

الخطأ الأول

اختيار الشامبو الخطأ من حيث هل هو مناسب لشعرك أم لا، وذلك لأن العناية بالشعر هو أمر هام للغاية حيث يجب معرفة نوع شعرك أولاً قبل شراء الشامبو، وذلك لتتجنبي أي ضرر قد يتوقع حدوثه للشعر.

الخطأ الثاني

غسل الشعر كثيراً فلابد من معرفة نوع شعرك ونوعية الماء المناسب لشعرك، فإذا كان الشعر من الفئة الدهنية أو الزيتية فمن المستحسن أن تقومي بغسله مرة واحدة كل يومين.

الخطأ الثالث

استخدام الشامبو بطريقة غير صحيحة فيجب تمشيط الشعر أولاً قبل الاستحمام، واستعمال كمية قليلة من الشامبو تعتمد علي حسب طول الشعر، كما يجب الحرص علي عدم استخدام الكثير حتي لا تتسببي بالضرر لشعرك.

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الخطأ الرابع

نسيان ترطيب الشعر وذلك لأن الشعر يفقد الترطيب والتغذية اللازمة له بسرعة، فيجب استعمال البلسم وأقنعة الشعر لعلاج هذه المشكلة كما يجب التأكد من نوعية المنتجات حتي لا تتسببي بالضرر لشعرك.

الخطأ الخامس

درجة حرارة المياه الخاطئة وذلك لأن الكثير من الأشخاص يستخدمون مياه ساخنة بشكل مفرط، وهذا لأن غسل الشعر بالماء الساخن يتسبب في تغيير لون الشعر كما ينشط الغدد المنتجة للزيت، ولكن من الناحية الأفضل يجب استعمال الماء الفاتر مما يساعد علي تحسين الدورة الدموية ويجعل الشعر لامعاً.

الخطأ السادس

التمشيط المفرط للشعر حيث يؤدي تمشيط الشعر بطريقة عدوانية إلي تلف الشعر، مما يجعله هشاً وضعيفاً لذا لا تقومي بتمشيط الشعر بعد الاستحمام مباشرة، ولكن اتركيه ليجف ثم قومي بتقسيمه بأصابعك إلي خصل وبعد ذلك يمكنك تمشيطه بالمشط ذات الأسنان الواسعة.

الخطأ السابع

الاستخدام المتكرر لأدوات التصفيف حيث أن تلك الأدوات تتسبب في ضرر بالغ للشعر وتؤذي فروة الرأس، مما تتسبب أيضاً في نقص السوائل مما يجعل الشعر هشاً وضعيفاً.

يجب الحفاظ على الشعر بغسله جيدا بالماء والشامبو بشرط ألا يكون الماء ساخن وان يكون الشامبو من مكونات طبيعية حفاظا على الشعر من التقصف والتساقط، ويجب عدم تعرض الشعر للأتربة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما ينبغى قص أطراف الشعر كل فترة لمساعدته على النمو قويا للتمتع بشعر صحى وجذاب فهو تاج كل امراءة ودليل على الصحة الجيدة.