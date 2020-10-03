خلطات من الأسبرين لتطويل الشعر بكل سهولة

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل الشعر المختلفة ومن بينها مشكلة الشعر الهايش والقصير، فبدلا من الإنفاق على مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية من الممكن أن تضر بالشعر، فسنقدم لكم اليوم خلطات من الأسبرين للشعر الجاف ولعلاج قشرة الشعر، فقط يجب الإستخدام المنتظم له للقضاء على مشاكل الشعر المتعددة، وإليكم الآن خلطة الأسبرين لتطويل الشعر.

خلطة الليمون والأسبرين لتطويل الشعر

يقلل الأسبرين من الالتهابات الموجودة في فروة الرأس فيعمل على القضاء على قشرة الشعر، نقوم بإذابة أربع حبات من الأسبرين في الماء وقطرات من الليمون، تضاف هذه الخلطة على الشعر وتترك دقائق ثم يغسل الشعر بالماء جيدا، تسرع تلك الخلطة من تطويل الشعر وتمشيطه جيدا.

خلطة الأسبرين وبيكربونات الصوديوم للشعر

نخلط أربع حبات من الأسبرين في كوب ماء دافئ ونضع ملعقة من كربونات الصوديوم ونقلب، ثم نضيفها للشعر وتترك دقائق ثم يغسل جيدا بالماء، وتكرر أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج، حيث تعمل تلك الوصفة على تطويل وتنعيم الشعر بأسرع وقت.

وصفة الشامبو مع الأسبرين للشعر

نخلط ثلاثة ملاعق من الأسبرين مع ملعقة من الشامبو ونضع الخليط على الشعر ثم ندلك جيدا ويترك خمس دقائق قم يشطف جيدا بالماء، تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا ويفضل استخدام بلسم طبي للشعر بعد تطبيق الوصفة.

Advertisements

خلطات أخرى لتطويل وتنعيم الشعر

خلطة عصير البصل لنمو الشعر: نعصر البصل جيدا بعد طحنه في الخلاط ونضعه على الشعر ويدلك جيدا ثم يترك ربع ساعة ونغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي.

خلطة بياض البيض والعسل للشعر: تعمل البروتينات الموجودة في بياض البيض على تسريع عملية تطويل الشعر، نحضر بياض بيضة ونضيف لها ملعقة عسل نحل، نقلب جيدا، وتوضع على الشعر ثم ندلكه جيدا وتترك ربع ساعة، ثم نشطفه بالماء والشامبو الطبي.

خلطة الحلبة وزيت جوز الهند للشعر: تستخدم تلك الوصفة منذ قديم الزمان لعلاج مشاكل الشعر، حيث تحتوي على البروتينات اللازمة لنمو الشعر،نضيف الحلبة المطحونة إلى زيت جوز الهند وتقلب، ثم نضعه على الشعر ويترك عشر دقائق، ثم يشطف الشعر جيدا بالماء والشامبو، يجب أن تكرر الوصفة أسبوعيا.