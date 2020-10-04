فوائد الموز لمرضى الكبد الوبائي أكدت عليه دراسة طبية حديثة، أجريت في أمريكا، حيث أجري استخلاص عقار طبي من الموز واستخدامه في علاجات عدد من لأمراض الفيروسية منها مرض الكبد الوبائي، إليكم نتيجة الدراسة.

فوائد الموز لمرضى الكبد الوبائي:

نجح الباحثون في جامعة ميتشيغن في عزل بروتين اللاكتين الموجود بالموز وأطلقوا عليه اسم "بان ليك"، ونظراً لأن اللاكتين قادر على الالتصاق بالسكريات، فإن "بان ليك" يعمل عن طريق الالتصاق بجزيئات السكر الموجودة على سطح أعنف فيروسات العالم، وبمجرد التشبث بها ينعدم ضررها ويمكن بذلك التخلص منها بسهولة عن طريق جهاز المناعة بالجسم.

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من جانبه، قال الدكتور ديفيد ماركوفيتش، أستاذ الطب الباطني في جامعة ميتشيغن، وأحد المشاركين في البحث الذي نشرته صحيفة "Cell": ما قمنا به هو أمر مثير للغاية، فهناك احتمال أن يتمكن "بان ليك" بعد تطويره من مكافحة واسعة النطاق لجميع أنواع الفيروسات بما فيها الفيروس المسبب للكبد الوبائي.

فوائد الموز للكبد:

الموز من الأطعمة المفيدة لصحة الكبد حيث يحتوي على البوتاسيوم و فيتامين سي والألياف.

الموز يقلل من أعراض الأمراض التي تصيب الكبد ومنها الكبد الوبائي.

الموز سهل الهضم ويعزز عملية الهضم.

السكريات البسيطة في الموز تمنح مرض الكبد طاقة ونشاط.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.