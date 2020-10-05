دراسة: خطورة شرب القهوة على الريق

في دراسة طبية حديثة قد لا تلقى إعجاب عشاق القهوة، خاصة أنها تركز على عادة مهمة من عادات شرب القهوة، وهي القهوة الصباحية قبل الفطور، حيث أكدت الدراسة أن هذه العادة خطر على الصحة، إليكم التفاصيل.

أضرار قهوة الصباح:

بحسب الدراسة المنشورة في الصحيفة البريطانية لعلم التغذية "بريتيش جورنال أوف نيوتريشن"، فإن شرب القهوة قبل تناول الفطور من شأنه أن يؤثر سلبا على ضبط السكر في الدم، وهو أمر يفاقم خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب.

تفاصيل الدراسة:

قام الباحثون برصد تأثير عدد من العوامل على الصحة مثل النوم المتقطع وشرب القهوة في الصباح، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى التي تربك عملية التمثيل الغذائي (الأيض) أو ما يعرف بـ"الميتابوليزم".

وكشفت النتيجة أن عدم النوم بالشكل المريح والمطلوب لليلة واحدة يؤثر بشكل محدود فقط على التمثيل الغذائي، لكن الأمر يختلف في حالة القهوة.

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واعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "باث" البريطانية، على عينة من 29 شخصا بالغا، يضمون رجالا ونساء، وطلب الباحثون من المشاركين أن يتبعوا سلوكا مختلفا، خلال فترة الليل، من أجل رصد تأثير كل من النوم وشرب القهوة على عملية التمثيل الغذائي.

وعقب إجراء الفحوص والتحاليل، تبين أن ليلة واحدة من النوم المضطرب لا تؤثر بشدة، لكن الخطر الأكبر يكمن في شرب القهوة، وفي المقابل، أدى استهلاك القهوة السوداء إلى زيادة استجابة الغليكوز (سكر الدم) لوجبة الفطور بنسبة تقارب 50 في المئة.

وتكشف الدراسة الجديدة أن شرب القهوة في الصباح قد يساعدنا على التخلص من النعاس أو الخمول، لكنه ليس آمنا من الناحية الصحية، لأن جسمنا يصبح أقل تساهلا مع مادة السكر حينما نتناول الفطور.