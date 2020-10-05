طريقة سهلة ومتجربة لفرد الشعر في المنزل من أول استخدام

بخطوات بسيطة تتمكنين من الاستمتاع بشعر أملس وناعم، شعرك يعاني من التجاعيد لشعرك؟ أن مشكلة الشعر المجعد واحدة من أكثر المشكلات التي تعاني منها الكثير من السيدات، وهذا الأمر إن دل على أمر يدل على أنه هناك وجود نقص في بعض الضروريات اللازمة لحماية الشعر وتغذيته، لذا فقد حان الوقت لتولي مسؤولية صحة الشعر، حيث أنه هناك الكثير من العلاجات والوصفات العلاجية التي تساهم في التخلص من الشعر المجعد.ما هي أفضل طرق لـ فرد الشعر في المنزل؟
يعتقد كثير من النساء أن استخدام الأجهزة الحرارية الخيار الأفضل للحصول على شعر انسيابي ومفرد، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ، وذلك لأن هذه الأجهزة نتائجها وقتية وسرعان ما تعود المشكلة عما كانت عليه في السابق، ولكن هناك بعض الوصفات التي يمكن تنفيذها داخل المنزل بدون الذهاب لصالونات التجميل ونتائجها مثمرة حقًا وتتمثل تلك الطرق في الآتي:
- استخدام الزيت الدافئ سواء أن كان من زيت الزيتون، أو جوز الهند، أو الوزن حيث أن هذه الزيوت تساعد على ترطيب الشعر.
- استخدام خليط مكون من العسل والحليب الكامل الدسم وفرده على الشعر لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ومن ثم غسله بالماء .
- القيام بتقطيع ورق الكرفس ومن ثم نقعها في الماء لمدة لا تقل 24 ساعة، وبعد ذلك عليكِ بتدليك فروة الرأس والشعر بالمادة الناتج عن نقع الكرفس في الماء.
- استخدام خل التفاح لأنه يساعد على تنعيم الشعر والتخلص من التجاعيد
- العمل على غسل الشعر باستخدام البلسم والمرطبات ومن ثم غسله بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة من القطن.
- ضرورة العمل على التقليل من استخدام المواد الكيميائية لأنها تؤثر على صحة الشعر.
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