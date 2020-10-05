أفضل غسول للفم من الصيدلية للعناية بالفم ومعالجة التهابات اللثة

أفضل غسول للفم و أنواعه هو أمر يشغل تفكير الجميع و ذلك للحرص علي العناية بالفم و الأسنان من وجود أي رائحة غير مستحبة و استخدام الغسول يعد أمر أساسي وضروري حيث يتميز بقدرته الفائقة علي تنظيف الفم و الأسنان و حمايته الأسنان من التسوس و التهابات اللثة و مقاومة الجراثيم و تطهير الفم و الحلق ولذلك يجب استخدامه كروتين يومي بجانب تفريش الأسنان بالفرشاة يومياً .

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قبل التحدث عن أفضل غسول للفم يمكننا التعرف علي عن كيفية العناية بالفم و الأسنان بشكل صحيح لحمايتها من التسوس و الأمراض و روتين العناية بالفم و الأسنان كالتالي:

تنظيف الأسنان بالفرشاة : و ذلك للتخلص من بقايا الطعام و البكتيريا المتراكمة علي الأسنان و يجب غسيل الأسنان بشكل يومي بعد تناول كل وجبة و يجب عليك استخدام الفرشاة المناسبة للفم التي تحتوي علي شعيرات ناعمة و لا تؤذى اللثة.

: و ذلك للتخلص من بقايا الطعام و البكتيريا المتراكمة علي الأسنان و يجب غسيل الأسنان بشكل يومي بعد تناول كل وجبة و يجب عليك استخدام الفرشاة المناسبة للفم التي تحتوي علي شعيرات ناعمة و لا تؤذى اللثة. استخدام خيط الأسنان.

استخدام غسول للفم.

أفضل غسول للفم من الصيدلية

هناك العديد من أنواع الغسول التي توجد في الصيدليات و لكن يجب الحرص دائما علي معرفة أفضل الأنواع المصرح بها من قبل هيئة الغذاء والدواء حتى لا يتم استخدام أي غسول غير مناسب مما يسبب أضرار للفم و الأسنان و من خلال هذا المقال سنقوم بالتعرف علي أفضل الأنواع و هي كالتالي:

غسول colgate : من مميزات غسول كولجيت انه لا يحتوى علي الكحول كما انه يعمل علي قتل الجراثيم في الفم بنسبة تصل إلي 99% و يتم استخدامه من مرات إلي ثلاث مرات يومياً كما انه فعال في التخلص بشكل كبير من الطبقة الجيرية التي توجد علي الأسنان.

: من مميزات غسول كولجيت انه لا يحتوى علي الكحول كما انه يعمل علي قتل الجراثيم في الفم بنسبة تصل إلي 99% و يتم استخدامه من مرات إلي ثلاث مرات يومياً كما انه فعال في التخلص بشكل كبير من الطبقة الجيرية التي توجد علي الأسنان. غسول Oral B :غسول أورال بي يعمل علي معالجة التهابات اللثة بشكل فعال و التخلص من الجراثيم و التي توجد في الفم كما أنه فعال في حالة وجود قرح بالفم أو استخدام مقوم الأسنان.

:غسول أورال بي يعمل علي معالجة التهابات اللثة بشكل فعال و التخلص من الجراثيم و التي توجد في الفم كما أنه فعال في حالة وجود قرح بالفم أو استخدام مقوم الأسنان. غسول Cepacol : غسول سيباكول له تأثير شديد و فعال علي التخلص من رائحة الفم الغير مستحبة كما أنه يعمل علي القضاء علي الجراثيم في الفم بنسبة كبيرة.

: غسول سيباكول له تأثير شديد و فعال علي التخلص من رائحة الفم الغير مستحبة كما أنه يعمل علي القضاء علي الجراثيم في الفم بنسبة كبيرة. غسول Sensodyne:يتميز غسول سينسوداين علي وجود مادة الفلوريدا المعروفة و التي تعمل علي بناء طبقة المينا في الفم مما يساعد علي حماية الأسنان بشكل كبير من التآكل و التسوس.

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أفضل غسول للفم للتخلص من الطبقة الجيرية

توجد العديد من أنواع الغسول التي تعمل علي إزالة و التخلص من الطبقة الجيرية التي توجد علي الأسنان و هي كالتالي:

غسول Listerine : غسول ليسترن بالنعناع هو من أهم و أفضل أنواع الغسول للتخلص من الطبقة الجيرية علي الإطلاق و يختلف عن أنواع الغسول الأخري في انه خالي تماماً من مادة الكحول كما يساعد في التخلص من التهابات و حساسية اللثة.

: غسول ليسترن بالنعناع هو من أهم و أفضل أنواع الغسول للتخلص من الطبقة الجيرية علي الإطلاق و يختلف عن أنواع الغسول الأخري في انه خالي تماماً من مادة الكحول كما يساعد في التخلص من التهابات و حساسية اللثة. غسول كريست برو هيلث : يعمل غسول كريست برو هيلث علي إزاله الطبقة الجيرية من علي الأسنان و هو خالي تماماً من الكحول و لا يعمل علي جفاف الفم و لا يؤثر بالسلب علي إفرازات الغدد اللعابية في الفم.

: يعمل غسول كريست برو هيلث علي إزاله الطبقة الجيرية من علي الأسنان و هو خالي تماماً من الكحول و لا يعمل علي جفاف الفم و لا يؤثر بالسلب علي إفرازات الغدد اللعابية في الفم. غسول أوكسي فريش بالليمون:يساعد غسول الليمون علي ترطيب الفم كما يحتوى علي نسبة كبيرة من جل الصبار و يحتوى أيضاً علي الزنك الذي يعمل علي قتل البكتيريا إلي جانب الليمون و المانثينول الذي يعمل علي إبقاء رائحة الفم عطره.

مطهر علاجي وينقسم إلي نوعين وهما كالتالي:

مطهر معقم للفم والذي يتكون من اربع مكونات أساسية مثل المنثول و اليوكاليبتول و الساليسيلات و الثيمول.

وهو يستخدم كمضادات اللثة لالتهاب و الوقاية من تصبغات التي تظهر علي الأسنان.

2. مطهر الفم المقاوم للبكتيريا و الجير وهو يحتوي علي مكونين رئيسيين وهما ثاني أكسيد الكربون و الكلورهكسيدين وسترات الزنك , وهو يعمل علي القضاء علي البكتيريا ورائحة الفم الغير مرغوب بها ولكن لا ينصح باستخدامه لمدة طويلة

وبهذا قد نكون عرضنا علي حضراتكم أهم وأفضل أنواع العسول للفم ونرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم .