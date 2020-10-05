تطويل الشعر في شهر واحد بوصفات منزلية لن يخبرك بها الأطباء

تطويل الشعر في شهر واحد هو كل ما تتمناه كل النساء صاحبات الشعر القصير، فلا يعرفن سبب عدم نمو الشعر وثبات نموه فتتمنى الحصول على شعر طويل مثل ذيل الحصان ناعم كالحرير، المعدل الطبيعي لنمو شعر السيدات هو نصف بوصة لكل شهر ولكن هناك بعض الوصفات المنزلية الطبيعة المجهولة التي تساعد على تحفيز الشعر لنمو بوصة كل شهر.

تحفيز نمو الشعر

لا يمكنك تطويل الشعر بسرعة في يوم واحد ولا يمكنك تطويل الشعر في أسبوع ولكن عليكي تحفيز فروة الرأس لنمو الشعر قبل أستخدام الوصفات الطبيعية لتطويل الشعر في شهر واحد وهي:

الغذاء الصحي: التغذية السليمة تساعد الجسم على زيادة نمو الشعر فوق المعدل الطبيعي، فعلكيي تناول هذه الأطعمة مثل السبانخ والمكسرات والبقوليات والأسماك البحرية. الاستحمام بماء دافئ: تجنبي وضع الماء البارد على شعرك لأنه يقلل من حركة الشعيرات الدموية الموجودة في فروة الرأس التي تكون حاملة للمواد الغذائية اللازمة لنمو الشعر. النوم الكافي: ما يعرفه العديد من الناس أن النوم يؤثر على العديد من أنظمة حياتك، يجب الحفاظ على فترة نوم لا تقل عن 8 ساعات يومياً مما يساعد على أفرز الهرمونات التي تقوم بتجديد وإنتاج الخلايا اللازمة لتطويل الشعر.

وصفات لتطويل الشعر في شهر

قبل أن تقومي باستخدام هذه الوصفات وبدأ أولى الخطوات لتحصلي على شعر طويل و ناعم هي علاج تساقط الشعر لكي ينمو شعرك بشكل ناعم وطبيعي بالإضافة إلى التغذية السليمة، يمكنك أستخدام هذه الوصفات لفترة أكثر من شهر في حالة رغبتك في الحصول على نتيجة أفضل، الوصفات من الأفضل بالترتيب هي: