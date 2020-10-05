5 طرق سريعة تعرفي بيهم اذا كان في كاميرا خفية في غرفة تغيير الملابس

اوقات كتير ممكن يبقى عندنا خوف واحساس بعدم الامان في كتير من محلات الملابس واحنا بنشتري هدوم جديدة ، ويمكن سمعنا قبل كده عن حوادث تجسس ومراقبة حصلت في المحلات ، وعشان نتفادى ده ونبقى حاسين بامان في المكان ، هنتعرف مع بعض النهاردة على 5 طرق لكشف الكاميرا الخفية في غرفة تغيير الملابس.

طرق لكشف الكاميرا الخفية في غرفة تغيير الملابس:

1- افحصي في الغرفة كويس عن اي حاجة مش مظبوطة:

اسهل طريقة عشان تعرفي اذا كان في كاميرا خفية هي انك تبصي حواليكي كويس جدا ، وتدوري في الغرفة كويس وحددي علامات “واضحة” ، انتبهي بشكل خاص للحاجات اللي في الغرفة زي ديكور الحيطة, اللمبات, الارفف وغيرها من الحاجات اللي ممكن تكون موجودة في الغرفة ، اي اسلاك, عدسات او اضواء تحسي شكلها مش مظبوط او مشبوه شوية ممكن تقول ان فيها كاميرا خفية.

2- الاتصال بشبكة الواي فاي:

كاميرا المراقبة عادة بتكون متصلة بشبكة واي فاي ، وبالتالي تقدري تلاقي او تلقطي شبكة في الغرفة لو فتحتي الواي فاي بتاعك ، بعدها ممكن تحتاجي استخدام تطبيق خاص عشان تعرفي اذا كان في اجهزة تانية متصلة بنفس الشبكة ولا لا ، وهتجيبلك معلومات عن الكاميرا لو موجودة زي ماركتها او الاي بي بتاعها.

للاندرويد ممكن تستخدموا تطبيق Fing – Network Tools ، وللايفون تطبيق Fing – Network Scanner.

3- استخدمي كشاف التليفون:

المرايا تعتبر من اسهل الاماكن لاخفاء الكاميرا في غرفة تغيير الملابس ، عشان كده لازم انك تتأكدي منها كويس ، لو في فرصة انك ممكن نور الغرفة لو زرار التحكم بتاعها جوه ، حاولي انك تعملي كده واستخدمي كشاف التليفون وبصي للمرايا ، الضوء اللي متركز على المرايا ممكن يسمح لك انك تشوفي اللي وراها ، ولو في كاميرا على الجنب التاني منها ولا لا.

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4- التركيز في المرايا:

غرفة تغيير الملابس هي مكان مثالي لاستخدام المرايا المزدوجة او ثنائية الاتجاه ، هيكون جنب منها منور بشكل ساطع وقوي ، والجنب التاني ضلمة ، عشان كده اللي هتعمليه انك تركزي في المرايا وتحجبي الضوء بايدك ، وبالطريقة دي هتقدري تشوفي لو في جنب تاني للمرايا ولا لا وتكتشفي اذا كانت ثنائية الاتجاه ولا مرايا عادية باتجاه واحد بس.

5- المسي المرايا:

دي تعتبر من اسهل الطرق اللي تقدري تعرفي بيها اذا كان في كاميرا ولا لا ، المرايا العادية لما تلمسيها ، هتلاقي دايما فجوة او مسافة صغيرة بين صوباعك وانعكاسه ، لو لقيتي ده يبقى اتأكدي ان المرايا عادية ، ولكن لو صوباعك لامس الانعكاس بتاعه في المرايا ، فهنا احتمال تكون المرايا دي باتجاهين وانتي متراقبة من الناحية التانية.

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