دراسة: ما العلاقة بين القهوة ومرض الشلل الرعاش

بعد نشرنا لعدد من الدراسات الطبية خلال السنوات الأخيرة، بات من الواضح أن شرب القهوة أو الكافيين بشكل عام يحقق عدداً لا يحصى من الفوائد للصحة العامة، إلا في حال الإفراط بها، أو وجود ما يمنع من شربها.

وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة جديدة مهمة لشرب القهوة تؤكد فوائدها على الجهاز العصبي، إليكم التفاصيل.

القهوة و الشلل الرعاش:

أظهرت دراسة حديثة أن تناول القهوة يخفض من خطر الإصابة ‏بمرض باركنسون" الشلل الرعاش"، حتى لمن لديهم استعداد ‏وراثي للإصابة به‎.

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تفاصيل الدراسة:

أجرى علماء الأكاديمية ‏الأمريكية لطب الأعصاب، دراسة شملت 188 شخصا يعانون مرض باركنسون "الشلل الارتعاشي" و180 أصحاء، وبحسب موقع (EurekAlert)‏ قارن الباحثون نسبة الكافيين في دم جميع المشتركين، ‏وكذلك المواد التي ينتجها الجسم وكميتها نتيجة امتصاصه.

نتيجة الدراسة:

أظهرت النتائج، أن مستوى الكافيين في دم الذين يعانون ‏مرض باركنسون، كان أقل بنسبة 76% مقارنة بالأصحاء، وأن ‏المرضى الذين لديهم نسخة طبيعية من الجين‎ LRRK2 ‎كان هذا ‏المستوى أقل بنسبة 31%، كما اتضح أن الأشخاص الذين لديهم ‏تغيرات في الجين‎ LRRK2 ‎ يتناولون أقل من نصف كمية ‏القهوة التي يتناولها الأصحاء في اليوم.

وشدد الباحثون على أنه لا يمكن القول والتأكيد الآن على أن ‏القهوة تساعد الأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة ‏بمرض باركنسون على تجنبه، لافتين إلى أن هذه النتائج تبدو واعدة جدًا ‏مع مواصلة البحث في هذا المجال.