خلطات طبيعية لإزالة الجلد الميت من القدمين وتنظيفها وتبيضها في يومين فقط

تعتبر القدمين من أهم الأجزاء في جسم المرأة وتبحث عن طرق للتخلص من التشققات والجفاف في منطقة كعب القدم، والذي يجعلها تبدو بمظهر سيء فيحدث صعوبة في التخلص منها، وذلك من الضروري أن يبدو الحل بوصفات طبيعية بعمل تقشير القدمين، حيث تتراكم الخلايا الميتة والتي غالب ما تحتوي علي حبيبات خشنة القدمين ووقايتهما من أشعة الشمس عند التعرض المباشر لأشعتها الضارة وقد تصل إلي مضاعفات حدوث جروح بسبب تشقق كعب القدم،ولذلك نقدم لكم وصفات طبيعية بالعناية القدمين بشكل منتظم للتخلص من الجلد الميت والحصول علي أكثر نعومة وجمال. محلول الخل والماء والحجر لتقشير القدمين. كوب من الخل. أثنين كوب من الماء. حجر القدمين. محلول الخل والماء والحجر لتقشير القدمين. طريقة العمل: في وعاء مناسب ضعي في كلا من كوب من الخل وأثنين كوب ماء، ثم ضعي في القدمين واتركي 15 دقيقة.

استخدمي الحجر القدمين لتدليك بحركات دائرية، ثم اغسلي القدمين بالماء البارد وجفف، ثم رطبيهم باستخدام الفازلين أو جوز الهند.

لفي قدميك بكيس بلاستيكي للحفاظ علي جاذبيتهم لمدة ليلة كاملة.

يمكن تكرار هذه الوصفة 3 مرات كل أسبوع للحصول علي أفضل النتائج. خلطة الشوفان وماء الورد لنعومة القدمين. ملعقتان كبيرتان من الشوفان. ثلاث ملاعق من الماء الورد. ثلاث ملاعق حليب. خلطة الشوفان وماء الورد لنعومة القدمين. طريقة العمل: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ملعقتان من الشوفان وثلاث ملاعق ماء ورد وثلاث ملاعق حليب، ثم اخلطي المكونات جيدا حتي تحصلي علي قوام كريمي.

ضعي الخليط علي الأقدام واتركي لمدة 15 دقيقة، ثم استخدمي فرشاة الأقدام لتدليك بحركات دائرية لإزالة المقشر بشكل فعال، ثم اغسلي القدمين بالماء البارد ويجفف.

ضعي الفازلين علي الأقدام بعد الانتهاء من عملية التقشير.

يمكن تكرار هذه الوصفة يوميا حتي تحصلي علي أفضل النتائج. خلطة الزبادي وزيت جوز الهند لتبيض القدمين. ثلاث ملاعق زبادي. نصف ملعقة جوز الهند. ملعقة كبيرة عصير الليمون. نصف ملعقة كركم. طريقة العمل: في وعاء مناسب ضعي في كلا من ثلاث ملاعق زبادي ونصف ملعقة جوز الهند وملعقة عصير الليمون ونصف ملعقة كركم، ثم اخلطي المكونات جيدا حتي تحصلين علي قوام كريمي.

ضعي الخليط علي الأقدام ودليك بحركات دائرية، ثم اتركي لمدة 20 دقيقة حتي يجفف.

يمكن تكرار هذه الوصفة 3 مرات كل أسبوع حتي تحصلي علي تفتيح الأقدام.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطات طبيعية لإزالة الجلد الميت من القدمين وتنظيفها وتبيضها في يومين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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