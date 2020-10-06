7 اطعمة لو عندك رغبة شديدة ليهم ده ممكن يقولك جسمك محتاج ايه فعلا

احيانا ممكن يعدي علينا وقت بنحس فيه برغبة شديدة في اكل نوع طعام معين ، تنامي وتقومي او تفكري طول اليوم انك نفسك تاكلي شوكولاتة مثلا او غيرها ، الرغبة الشديدة دي ممكن تكون علامة على انك بتعاني من التوتر ، ولكن حسب كلام بعض الباحثين ان ممكن يكون معناه نقص بعض العناصر الغذائية ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على 7 اطعمة ممكن تقولك جسمك محتاج ايه فعلا لو عندك رغبة شديدة ليهم.

اطعمة ممكن تقولك جسمك محتاج ايه:

1- الاكل الحار:

الاكل الحار او الحراق ليه فوايد كتير ، منها انه بيساعد على تسريع عملية الحرق ، ومكون الكابسيسين اللي موجود في الفلفل الحار ممكن انه يخفف الم المفاصل والعضلات وممكن كمان انه يساعد على التخلص من الصداع النصفي ، وبالتالي ممكن تحسي بدون وعي برغبة شديدة في اكل الاطعمة الحارة لانها بتحسسك بالراحة وبتخليكي تحسي انك احسن بعد ما تاكليها.

2- الشوكولاتة الداكنة:

بعض انواع الشوكولاتة الداكنة بتحتوي على الكافيين اكتر من اللي موجودة في علبة كولا (حوالي 30 مجم) ، والكافيين بيساعد على تعزيز اليقظة وطاقة الجسم لانه بيحفز الجهاز العصبي المركزي ، عشان كده في كل مرة تحسي فيها بالتعب او انك عايزة تنامي ، هتلاقي نفسك عايزة تاكلي قطعة شوكولاتة داكنة عشان تديكي دفعة نشاط وطاقة.

السبب التاني اللي ممكن يخلي عندك رغبة شديدة في اكل الشوكولاتة الداكنة هو ان جسمك محتاج للمغنيسيوم ، ولكن مع ذلك الباحثين لسه مش متأكدين من السبب ده ، لان في اطعمة تانية بتحتوي على المغنيسيوم زي المكسرات.

3- زبدة الفول السوداني:

بشكل عام ، زبدة الفول السوداني غنية بالعناصر الغذائية ، وبتحتوي على مكون غالبا بيستخدم في صناعة الدواء ، في الغالب لخفض مستويات الكوليسترول.

وممكن انك يبقى عندك رغبة شديدة لاكل زبدة الفول السوداني بسبب نقص التغذية ، لان زبدة الفول السوداني مصدر غني بالبروتين, مضادات الاكسدة, الدهون, الحديد, المغنيسيوم, الكالسيوم.

4- الثلج:

غالبا بترتبط الرغبة في اكل الثلج بنقص الحديد ، وده ممكن يحصل سواء عندك فقر دم او لا ، السبب الحقيقي مش واضح اوي ، ولكن في اراء بتقول ان مضغ الثلج بيساعد على زيادة اليقظة لو بتعاني من نقص الحديد مع فقر الدم او الانيميا.

وفي سبب تاني والاقل انتشار عن سبب الرغبة في مضغ الثلج وهي التوتر والمشاكل العاطفية.

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5- المعجنات:

المعجنات غنية بالكربوهيدرات ، ومن السهل انك تحسي بالرضا بعد اكل قطعة كيك لان السعرات الحرارية العالية دي بتديكي كمية كبيرة من الطاقة بشكل سريع ، وكشفت الابحاث ان اكتر وقت للرغبة في الكربوهيدرات هو ما بين 3:30 مساء و 5 مساء كل يوم ، عشان كده خليكي حذرة خلال الوقت ده من اليوم خصوصا لو ماشية على نظام غذائي خاص.

كمان لما جسمك يحس برغبة شديدة في اكل الخبز, الكيك, المكرونة ، ده ممكن يكون معناه ان الجسم بيعاني من نقص في الكروم او النيتروجين ، وبعض الباحثين بيربطوا بين الرغبة في اكل الكربوهيدرات وانخفاض الحالة المزاجية والتوتر ، لان اكل الكربوهيدرات بيطلق هرمون السعادة “السيروتونين”.

6- اللحمة والهامبورجر:

لو لقيتي نفسك فجأة عندك رغبة انك تاكلي هامبورجر ، فكري ايه اللي مخليكي نفسك فيه فعلا ، ممكن يكون اللحم الاحمر ، لان اللحوم بتحتوي على كمية كبيرة من البروتين ، وممكن يكون جسمك محتاجها بالتالي هتلاقي نفسك عندك رغبة شديدة في اكل اللحوم ، بالاضافة كمان ان اللحوم الحمرا بتحتوي على الحديد, الزنك, وفيتامين B ، اللي ممكن يكون جسمك بيعاني من نقص منهم.

كمان بعض الدراسات اقترحت بان اتباع نظام غذائي غني بالبروتين ممكن يكون المفتاح اللي يساعدك على تجنب الافراط في اكل الوجبات الخفيفة والدسمة.

7- مشروبات الصودا:

ممكن انه يكون مجرد ذوق بس انك بتفضلي المشروبات الغازية ، بدل المية العادية لما تحسي بالعطش ، لكن الصودا بتحتوي على حمض الفوسفوريك اللي بيتدخل وبيرشح الكالسيوم والمغنيسيوم من العضم ، ولو انتي بتشربي صودا كتير خلال اليوم ، ففي احتمال ان جسمك يكافح باستمرار عشان يحصل على كفايته من العنصرين دول.

وكل ما هتشربي صودا اكتر ، هتفتحي على نفسك فرص اكتر للرغبة الشديدة في شربها.

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