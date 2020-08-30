«حسب برجك».. أحداث تنتظرك في سبتمبر 2020

يتسائل كثيرون عما يحمله شهر سبتمبر 2020 وما هي أحداثه وكيف سيكون لأنه شهر يشهد تغييرات كبيرة، لذلك نقدم لكم أبرز الأحداث الفلكية بحسب خبيرة الأبراج جاكلين عفيفي:برج الحملمهنيًّا: يتميز هذا الشهر بكثرة الانشغالات وأهمية البعض منها لكن قادر على التقدم ومن الأفضل عدم التأجيل، لأن الحظ ما زال بجانبك وتأثيرات الكواكب إيجابية وجميلة، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية متجسّدة وتميل بالتالي إلى الشعور بالتفاؤل والأمل والغبطة، فتفيض فرحًا وسعادة على كل من حولك، تواجه الحياة بثبات وقوة وثقة عالية بالنفس، وكيف لا، فمعنوياتك عالية جدًا لا يهدّدها أي تحدِّ أو امتحان أو منافسة.

عاطفيًّا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات فالجو العام يشجع على التلاقي وكأنها فرصة مهداة إليك من كوكب الحب الذي يتحالف معك لاسعادك تطمئن هذا الشهر لأن المعاكسات ليست موجودة إطلاقًا، بل سوف تكون الاجواء دافئة ورومانسية تسمح بلقاءات منسجمة بسبب وجود الزهرة الى الاسد التي تشير الى مفاجآت سعيدة تحصل في حياتك.

برج الثور

مهنيًّا: يتحدث هذا الشهر عن انفراج أو إنجاز لافت تفرح لدعم وتقدير لجهودك وقد تحقق ربحا أو تسمع خبرا سارا بحيث تطالعك الكواكب بأخبار جيّدة وتفتح أمامك أبوابًا عديدة تطلّ من خلالها على مستقبل أفضل وتطوّر لافت، وأدعوك منذ الآن لاستغلال كل دقيقة لأنه شهر ثمين بالفعل وقد لا تحصل على دعم من الحظ بهذا الشكل وبهذه القوة في المستقبل القريب.

كما أنه ستعيش شهرًا إيجابيًا تبدو خلاله مرتاحًا في عملك وتتبادل الاحاديث الناجحة والهادئة مع المعاونين والزملاء والمسؤولين، فحاول أن تقوم بالاتصالات والمفاوضات، حيث تتمتّع بذهن صاف ورؤية واضحة.

عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في هذا الشهر المتقلب فأنت بحاجة لتمتين الروابط التي قد تتعرض لامتحان قاس وقد يتعكر المزاج العاطفي مع انتقال الزهرة كوكبك الأساسي لبرج الأسد المواجه لبرجك فتصطدم ببعض العراقيل أو تنسحب من ارتباط خطوبة أو زواج وتبدي تعنتا وتشبثا بموقف قد يخلق لك المتاعب قد يكون من الأفضل عدم الاختلاف على أي شيء بل التغاضي عن السلبيات والإساءات أملًا منك بتفادي الأزمة والقطيعة، إنه شهر جاف وتعاني خلاله من الفتور والإهمال.

برج الجوزاء

مهنيًّا: يشير هذا الشهر تحديدا في القسم الأول منه لأجواء متعبة وضاغطة وستشعر بثقل المسؤوليات وبوجود معارضة كبيرة تمنع تقدمك السهل والسريع مع استقرار الكواكب في مواجهات ومعاكسات مع برجك الشمس العذراء يحاصرانك من كل جهة ويعقدان الاوضاع وستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على اعصابك إنه شهر سيء وعساك تفهم المقصود وتبدأ باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية استقرارك، بغض النظر عن عمرك وجنسك.

لا تجازف ولا تتكّل على الصدفة سوف تتعرّض لمساءلة او تحديّات عديدة بشكل، من الضروري هنا تقديم تبرير واضح ودقيق وشامل، لا تجازف ولا تتّكل على الصدفة.

عاطفيًّا: تطمئن الخواطر ويكون المزاج هادئا وايجابيا فاسحا في المجال للتخلص من المخاوف بحيث تحمل اليك الفترة بين 1و20 الكثير من الايجابيات والكثير من الافراح والمناسبات السارة نظرا لوجود كوكب الزهرة في برج الاسد الصديق فتعوض عما يخيب املك مهنيا انتظر جوابًّا وتفهمًّا كبيرين من قبل الحبيب، حيث تحصل على تشجيع واهتمام وكُن لطيفًا وحنونًا بدورك تجاهه، عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي.

برج السرطان

مهنيًا:يتميز هذا الشهر بالحركة المثمرة وستسمح لك الظروف ببذل جهود كثيرة وفي مختلف الاتجاهات من اجل اشاعة الهدوء وبلوغ التفاهم كذلك تحت التأثيرات الفلكية الإيجابية والداعمة ستنشطّك حركة الكواكب وتنطلق واثقا مدعوما الشمس من العذراء الصديق فتكون مقبلا على مرحلة جديدة ومهمة واعدة بالانفتاح والتفاؤل فتنهمك في إعداد مشاريعك ومخططاتك بشجاعة.

عاطفيًا: يمكنك الاعتماد على الأجواء الفلكية الإيجابية هذا الشهر المميز بتأثيراته الدافئة والمطمئنة وتزيل العقبات، قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة، ويشير الوقت لخبر سار وفرح وانسجام وستفرح في جميع الأحوال في النشاطات الاجتماعية وغيرها فأنت مطمئن وتشعر بالارتياح النفسي ويغمرك التفاؤل، أمّا إذا كنت مرتبطًا ستطمئن بعض هواجسك ويصبح بإمكانك الاعتذار عما بدر منك في الفترة الأخيرة هذا إذا كنت قد أخطأت، أصبحت الظروف ناضجة لاتخاذ قرارجريء، حان الوقت لتخطو خطوة كبيرة وناضجة، وقد تفرح بارتباط أو عتبة منزل جديد أو بولادة طفلك.

برج الأسد

مهنيًا: تكون من اسع الابراج ومن اكثرها حظا هذا الشهر لان الاجواء الفلكية الجيدة ما تزال ترافقك وستستمر طيلة الشهر وستتمتّع بجوّ فلكي مشجّع جدًا يعزّز أوضاعك العاطفية والعائلية مع وجود الزهرة في ضيافتك ووجود المريخ في الحمل الناري الصديق ما يعزز شعبيتك فتجد نفسك مطمئنًا وتدير شؤونك بأسلوب مثالي.

عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية اجمالا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف لتزدهر حياتك الرومانسية سوف تعيش مرحلة هنيئة سواء كنت وحيدًا أو عازبًا أو مرتبطًا، إنه جو دافىء يفتح عينيك على سحر الآخرين فتقع في شباك الحب أو الإعجاب، وهذا لا يعني أنك ستنجرف وراء عواطفك أو غريزتك دون وعي أو تحسب لكن الجوّ أصبح جاهزًا بانتظار قرارك أو خطوتك.

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برج العذراء

مهنيًّا: تبدأ هذا الشهر صفحة سنوية جديدة تحمل في بدايتها المسؤوليات والاعمال بحيث تشعر بالاطمئنان لبدء مشاريع جديدة خاصة تلك التي عملت على التخطيط والتحضير لها مؤخرا انه شهر مناسب جدا يجعلك مطلا على بعض المشاريع الجديدة ومقبلا عليها بثقة بالنفس وبحماسة فعالة.

عاطفيًّا: لا يناسبك وجود الزهرة في الاسد فتنكمش على نفسك وتقبع في عزلتك وتخفي المشاعر التي قد تحير الحبيب فيفشل في تفهمه لك فيطرح عليك موضوعا عائليا دقيقا للبحث وتشعر انك امام حائط مسدود انها فترة جافة تعاني خلالها من فتور واهمال، وقد تعتقد ان الحبيب يتجاهلك متعمدًا إثارة الشكوك والغيرة كن مترويا وحكيما في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا وقد يعود السبب لانشغالاته الخاصة وليس لعدم محبته لك، لكن النتيجة واحدة: معاناة من الإهمال أو قلة الاهتمام.

برج الميزان

مهنيًّا: تشهد بداية الششهر بعض الغيوم السوداء وانحباسا في الاجواء على الساحة العامة وعلى مختلف الاصعدة لذلك عليك ان تمرر القسم الأول منه بسلام بعيدا عن المهاترات غير المجدية يبدو الرهان صعبا فتعيش حالة من الضياع وذلك بسبب تجمع الكواكب في مواجهة برجك الشمس من برج العذراء الذي يشكل تأثيرات معاكسة مع برجك المريخ من الحمل المواجه لبرجك الذي يعقد الأمور أكثر ويجعلك تواجه ظروفًا دقيقة أن شهر (سبتمبر) سيكون ضاغطًا جدًّا ومليئًا بالأحداث والتطورات المتسارعة والمتزامنة وقد لا تجد وقتًا للراحة أو للشعور بالملل كما حصل في الشهر الماضي

عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيا بشكل مميز ويكون لك دور بناء في تلطيف الاجواء وتقريب وجهات النظر مدعوما من كوكب الحب من برج الاسد ويبشر بأجواء عاطفية وعائلية حلوة قد تجد توأم روحك إذا كنت عازبًا وستسمح لك الظروف بتأسيس جذور قوية سواء من خلال تعزيز للثقة والروابط أو من خلال ارتباط إذا كنت عازبًا.

برج العقرب

مهنيًّا: الارتياح سيكون عنوان هذا الشهر الايجابي والمفرح الذي يحمل اليك الكثير من البشائر والتطمينات فلن تزعجك التاثيرات الفلكية التي رافقتك مؤخرا بل يجعلك المشهد الفلكي واثقا متمعا بمعنويات قوية فسوف تصل الى شاطىء الأمان سالمًا ومعافى، ان توقعات هذا الشهر إيجابية ومفرحة، وهي تحمل الكثير من البشائر والتطمينات بعد أن تأخرت ربّما عن جدول أعمالك أو أضعت الوقت بأعمال بسيطة غير نافعة.

عاطفيًّا: تنشغل هذا الشهر بمسؤوليات عديدة ومتطلبة فما عليك الا ان تعالج الامور من منطلق موضوعي ومنطقي لان علاقتك العاطفية او الزوجية تفتقر الى الامان وقد لا تسير شؤونك العاطفية كما ترغب وتشعر ان الشريك يهملك او لا يبادلك باهتمام تستحقه او ربما يفسر تصرفاتك وكلامك بطريقة سلبية قد تعاني من وضع ديق فلا تجد من يدعمك كما ان وجود الزهرة في الاسد يثير غيرتك تبدو أحيانًا ثائرًا كحبيب تتملكه الغيرة وذلك أدعوك الى مقاومة الانفعالات وعدم تعريض استقرارك الى التراجع.

برج القوس

مهنيا: تختلط عليك الامور هذا الشهر وتتقاذفك موجات مختلفة من الضغوط خلال مراحل متعددة من الشهر فتستفزك الشمس من برج العذراء الذي تتطلب منك الكثير من العمل والمجازفة والصراع في وقت تكون الاتصالات المهنية عاصفة والمواجهات حرجة ما يشير الى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.

عاطفيًا: يسود مناخ من الايجابية والود والاسترخاء هذا الشهر وتسمح الاجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم وطي صفحة اية خلافات او كلام جارح سوف تتمتع باجواء سهلة ورومانسية تعزز عواطفك مع وجود الزهرة في برج الاسد الصديق ما يجعل المشهد الفلكي يوحي برومانسية جديدة وبشغف كبير يسكنك اذا كنت بصدد علاقة غرامية جديدة تمارس جاذبية كبيرة كما يحمل اليك كوكب الحب مغامرات ولقاءات وتجارب جديدة وجاذبية انت مشهور بها وقد تأسر بعض القلوب، وربما تصادف شريك حياتك إذا كنت عازبًا. تعيش حماسة عاطفية وعشقًا يتجدد أو يولد، فيشعل القلب والعقل معًا.

برج الجدي

مهنيًّا: تستفيد من الطوالع الفلكية المناسبةوتعيش شهرا مثمرا تظهر خلاله بعض المؤتمرات التي تروج خلالها لقدراتك اذا كنت تعمل في مجال التجارة فالظروف مناسبة تماما لتوسيع دائرة التحرك مع وجود الكواكب في مواقع داعمة الشمس من العذراء المشتري وبلوتون من برجك يساعدانك من اجل احراز نتائج ملموسة تستحق التهنئة عليها تسوي امورا كثيرة وتجد حلولا سريعة وتتحسّن الأوضاع بشكل كبير.

عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط الشهر السابق تكون سعيدا بكونك محط الثقة من قبل احبائك ان كوكب الحب ينصحك بترك الماضي وراءك وبالانطلاق من جديد مسامحا الاخطاء الصغيرة وناسيا ما كان في هذا الشهر الجميل الذي تقوى به شعبيتك وتظهر فيه العواطف النبيلة التي تهيئ للاستقرار والارتباط.

برج الدلو

مهنيًّا: ترتاح من اعباء الشهر الماضي فقد بدات المعطيات بالتحول التدريجي لصالحك يحالفك الحظ في هذا الشهر الذي يطالعك ببوادر جيدة فتودع المخاطر وتتخذ قرارات حكيمة بالاعتناء بنفسك وتتوضح الرؤية بالنسبة الى مشاريعك وخياراتك فتتلقّى أخبارًا شيّقة وسترافقك الايجابيات وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء.

عاطفيًّا: في الشؤون الشخصية يجب ان تكون حذرا جدا قد يكون شهر ايلول من اصعب الاشهر واكثرها جفاء ونفورا وقد تخوض تجارب مؤذية وجارحة تترك اثرا كبيرا للاشهر القادمة مع وجود الزهرة المعاكس في الاسد الذي يجعل من هذا الشهر شهرًا معاكسًا ومشاكسًا بحيث أنّه يقلب المعطيات رأسًا على عقب فتظهر أنت بدور المخطئ والأناني والظالم لتحلّ عليك الانتقادات اللاذعة والتهديدات، قد تخسر ورقة مهمّة نتيجة لتسرّعك وكلامك الفظّ الجارح، وربّما تخسر ثقة الحبيب فيتحفّظ ويبتعد بعض الشيء.

برج الحوت

مهنيًّا: تعيش شهرا متقلبا وحذرا وقد يحمل بلبلة ومتاعب وتراجعا صحيا لذلك لا تتورط هذا الشهر بأمر لا تعرف عنه الكثير وخفف من التعليق على بعض المواضيع ولا تتدخل بشأن لا يعنيك فالاوقات صعبة ومواقع الكواكب معاكسة ومعقدة الشمس من العذراء المريخ من الحمل يواجهك ويواجه نبتون في برجك ما يعني جوا من القلق والتوتر وعدم الاستقرار وتراجع في المعنويات كذلك سوف تقع على عاتقك مسؤوليات كثيرة وتبدو الأعباء ثقيلة وضاغطة.

عاطفيًّا: يتحدث هذا الشهر عن حالة عائلية او شخصية متأرجحة وقد تشكك بنفسك او تخشى من ارتكاب الاخطاء في ظل هذه الاجواء المظلمة عاطفيا فحاول ان تحافظ على اسرارك مع وجود كوكب الحب في مكان غير مناسب في برج الاسد ما يشير الى فترة انتقالية والى انفصال اذا كنت تمر بعلاقة غير مستقرة المواجه لبرجك يجعل امورك الشخصية والعائلية متعبة ومتقلبة جدًا حيث تكثر النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك.