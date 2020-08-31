حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 31 أغسطس 2020

الحمل
مهنيًّا: يتميز هذا اليوم بكثرة الانشغالات، لكن قادر على التقدم، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية.
عاطفيًّا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات، فالجو العام يشجع على التلاقي.
صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.
الثور
مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة.
عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى تمتين الروابط.
صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية، وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.
الجوزاء
مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.
عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلة وعذبة، لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.
صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة والكحول.
السرطان
مهنيًا: لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.
عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة.
صحيًا: عليك بالمزيد من التمارين الرياضية التي تقوي صحتك وتعمل على زيادة النشاط وحرق السعرات.
الأسد
مهنيًا: لا تزال الحظوظ إلى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا.
عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية إجمالًا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف.
صحيًا: ابتعد عن مصادر التهوية المباشرة حتى لا يسبب هذا إصابتك بالبرد والأنفلونزا.
العذراء
مهنيًّا: عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية، وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطيات.
عاطفيًّا: كن مترويًا وحكيمًا في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا.
صحيًا: عليك أن تلتزم بكل ما هو طعام صحي حتى تتمتع بصحة جيدة.
الميزان
مهنيًّا: ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة، وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها.
عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيًا بشكل مميز ويكون لك دور بناء في تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.
صحيًا: الصحة النفسية لا تتجزأ عن الصحة العامة، لذا من الضروري أن تتمتع بصحة نفسية جيدة.
العقرب
مهنيًّا: يوم ممتاز لتقوم بخطوة جريئة وقاضية، لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك.
عاطفيًّا: عدم الالتزام مع حبيب جديد أو بمشروع عاطفي دون درس وتحليل.
صحيًا: كلًا منا يمر بأزمات ومشكلات، ولكن عليك أن تتخطى هذه الأزمة دون التأثير على صحتك العامة والنفسية.
القوس
مهنيًا: تختلط عليك الأمور وتنهال عليك المواجهات الحرجة، مما يشير إلى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.
عاطفيًا: يسود مناخ من الإيجابية والود والاسترخاء وتسمح الاجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم.
صحيًا: من الممكن أن يثير حزنك مأزقك صحي سيقع به أحد أقاربك، لذا عليك أن تكون شجاع لمثل هذه المواقف.
الجدي
مهنيًّا: تحالفك الحظوظ بشكل كبير، ولا يجوز بالتالي إضاعة الوقت الثمين، لذلك ستتمتع بجوّ مشجّع جدًا.
عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط اليوم السابق تكون سعيدًا بكونك محط الثقة من قبل أحبائك.
صحيًا: كثرة ضغطك على أعصابك بسبب المشكلات المهنيه قد يؤثر عليك بشكل صحي فلا تجعل هذا يسيطر عليك.
الدلو
مهنيًّا: بالنسبة إلى مشاريعك وخياراتك فتتلقّى أخبارًا شيّقة، وسترافقك الإيجابيات، وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء.
عاطفيًّا: في الشؤون الشخصية يجب أن تكون حذرًا جدًا، وقد تخوض تجارب مؤذية وجارحة تترك أثرًا كبيرًا.
صحيًا: لا تتردد في الحفاظ على صحتك من خلال دوام ممارسة الرياضة بشكل أساسي.
الحوت
مهنيًّا: تجد نفسك معظم الوقت مشغولًا ومرهقًا بمشاكلك الخاصة والعائلية.
عاطفيًّا: يتحدث هذا اليوم عن حالة عائلية او شخصية متأرجحة، وقد تشكك بنفسك أو تخشى من ارتكاب الأخطاء.
صحيًا: فكر في كل خطوة تقدم عليها تخص صحتك، والتزم بالدواء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 31 أغسطس 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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