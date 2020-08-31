حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 31 أغسطس 2020

مهنيًّا: يتميز هذا اليوم بكثرة الانشغالات، لكن قادر على التقدم، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية.عاطفيًّا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات، فالجو العام يشجع على التلاقي.صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة.عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية، فأنت بحاجة إلى تمتين الروابط.صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية، وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.

الجوزاء

مهنيًّا: ستجد نفسك تتخبّط في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات لدرجة أنك تفقد السيطرة على أعصابك.

عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك الصادقة وكن الشريك المثالي، سوف تعيش أوقاتًا جميلة وعذبة، لا سيّما إذا كانت الروابط متينة.

صحيًا: حاول الالتزام بإجراءات التباعد الخاصة بفيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة والكحول.

السرطان

مهنيًا: لن يخيّب الحظ املك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.

عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة.

صحيًا: عليك بالمزيد من التمارين الرياضية التي تقوي صحتك وتعمل على زيادة النشاط وحرق السعرات.

الأسد

مهنيًا: لا تزال الحظوظ إلى جانبك والأبواب مفتوحة بانتظارك، إن فرص النجاح والتفوّق كبيرة جدًّا.

عاطفيًّا: تتعزز العواطف وتفيض حماسة وجاذبية تكون المعنويات عالية إجمالًا بسبب وجود كوكب الزهرة في برجك الذي يؤجج نار العواطف.

صحيًا: ابتعد عن مصادر التهوية المباشرة حتى لا يسبب هذا إصابتك بالبرد والأنفلونزا.

العذراء

مهنيًّا: عليك أن تتحلّى بالمنطق والموضوعية، وبالطبع يتوجب عليك الاستشارة الحكيمة وجمع المعطيات.

عاطفيًّا: كن مترويًا وحكيمًا في تصرفاتك لا تتوقع تجاوبًا من قبله ولا اهتمامًا مركزًا.

صحيًا: عليك أن تلتزم بكل ما هو طعام صحي حتى تتمتع بصحة جيدة.

الميزان

مهنيًّا: ستتوالى التحركات بوتيرة سريعة، وستنهال عليك المسؤوليات من حيث لا تدري، ولكن باستطاعتك مماشاتها والتكيّف معها.

عاطفيًّا: تتفاعل عاطفيًا بشكل مميز ويكون لك دور بناء في تلطيف الأجواء وتقريب وجهات النظر.

صحيًا: الصحة النفسية لا تتجزأ عن الصحة العامة، لذا من الضروري أن تتمتع بصحة نفسية جيدة.

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العقرب

مهنيًّا: يوم ممتاز لتقوم بخطوة جريئة وقاضية، لن يقف بوجهك خصم بل سيتراجع أمام ثباتك أو يفشل خائبًا أمام ضغوطاتك.

عاطفيًّا: عدم الالتزام مع حبيب جديد أو بمشروع عاطفي دون درس وتحليل.

صحيًا: كلًا منا يمر بأزمات ومشكلات، ولكن عليك أن تتخطى هذه الأزمة دون التأثير على صحتك العامة والنفسية.

القوس

مهنيًا: تختلط عليك الأمور وتنهال عليك المواجهات الحرجة، مما يشير إلى ظهور اهتمامات كثيرة ومسؤوليات عديدة طارئة وروتينية تتناول وضعك المهني والصحيّ.

عاطفيًا: يسود مناخ من الإيجابية والود والاسترخاء وتسمح الاجواء بالتقارب والمصالحة وحتى التفاهم.

صحيًا: من الممكن أن يثير حزنك مأزقك صحي سيقع به أحد أقاربك، لذا عليك أن تكون شجاع لمثل هذه المواقف.

الجدي

مهنيًّا: تحالفك الحظوظ بشكل كبير، ولا يجوز بالتالي إضاعة الوقت الثمين، لذلك ستتمتع بجوّ مشجّع جدًا.

عاطفيًّا: تتحسن الظروف وتختفي معظم ضغوط اليوم السابق تكون سعيدًا بكونك محط الثقة من قبل أحبائك.

صحيًا: كثرة ضغطك على أعصابك بسبب المشكلات المهنيه قد يؤثر عليك بشكل صحي فلا تجعل هذا يسيطر عليك.

الدلو

مهنيًّا: بالنسبة إلى مشاريعك وخياراتك فتتلقّى أخبارًا شيّقة، وسترافقك الإيجابيات، وتتحسّن العلاقات الاجتماعية والمهنية على السواء.

عاطفيًّا: في الشؤون الشخصية يجب أن تكون حذرًا جدًا، وقد تخوض تجارب مؤذية وجارحة تترك أثرًا كبيرًا.

صحيًا: لا تتردد في الحفاظ على صحتك من خلال دوام ممارسة الرياضة بشكل أساسي.

الحوت

مهنيًّا: تجد نفسك معظم الوقت مشغولًا ومرهقًا بمشاكلك الخاصة والعائلية.

عاطفيًّا: يتحدث هذا اليوم عن حالة عائلية او شخصية متأرجحة، وقد تشكك بنفسك أو تخشى من ارتكاب الأخطاء.

صحيًا: فكر في كل خطوة تقدم عليها تخص صحتك، والتزم بالدواء.