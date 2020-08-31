الارشيف / أبراج

حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 31 أغسطس 2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الثور اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًّا: أدعوك منذ الآن إلى استغلال كل دقيقة في اليوم، فالأجواء مشجعة على التنقل والتفاوض وعلى توسيع دائرة العلاقات العامة لك.

عاطفيًّا: حاول أن تقدم بعض التضحيات أو التنازلات في علاقاتك العاطفية فأنت بحاجة الى تمتين الروابط.

صحيًا: تخل عن العادات السيئة الصحية وحاول الالتزام بالأكل الصحي الذي يمدك بالمزيد من الفيتامينات والمعادن والبروتينات.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 31 أغسطس 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا