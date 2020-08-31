حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحمل اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي:

مهنيًا: يتميز هذا اليوم بكثرة الانشغالات، لكنك قادر على التقدم، فالظروف الفلكية تسرّع المشاريع وتجعل الأحلام حقيقية.



عاطفيًا: تكون الإيجابيات أكثر من السلبيات فالجو العام يشجع على التلاقي.

صحيًا: أكثر من تناول الفاكهة المساعدة على التهضيم، وخصوصًا بعد العشاء.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.