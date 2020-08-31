حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 31 أغسطس 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج السرطان اليوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2020، والتي جاءت كالتالي: مهنيًا: لن يخيّب الحظ أملك لكن عليك العمل بهمّة واجتهاد واقتناص الفرص.



عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة. عاطفيًا: قد تظهر فرص للتعارف إذا كنت عازبًا تقوى العلاقات الحالية وتزداد متانة. صحيًا: عليك بالمزيد من التمارين الرياضية التى تقوي صحتك وتعمل على زيادة النشاط وحرق السعرات. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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