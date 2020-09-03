حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 3 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس الموافق 3 سبتمبر، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: الوقت ليس مناسبًا لك للتحرّك الفعّال أو التنفيذي، وأحذرّك من ظهور مشاحنات وخلافات أو ضغوط لمنافسين.

عاطفيًا: حضورك بشخصيتك القوية أمام الشريك مهم جدًا في الفترة المقبلة، لكن التواضع واجب أحيانًا.

صحيًا: أبذل قصارى جهدك للتخلص من الدهون سواء باتباع حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.