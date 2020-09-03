حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 3 سبتمبر 2020

مهنيًا: الوقت ليس مناسبًا لك للتحرّك الفعّال أو التنفيذي، واحذرّك من ظهور مشاحنات وخلافات أو ضغوط لمنافسين.عاطفيًا: حضورك بشخصيتك القوية أمام الشريك مهم جدًا في الفترة المقبلة، لكن التواضع واجب أحيانًا.صحيًا: أبذل قصارى جهدك للتخلص من الدهون سواء باتباع حمية أو برنامج غذائي طبي مدروس.مهنيًا: تتحسن أوضاعك تدريجًا، وخصوصًا بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي.عاطفيًا: وعود بالجملة في المجال العاطفي وهذا يخلق مزيدًا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.صحيًا: تتفق مع بعض الأصدقاء لتنفيذ مشروع مفيد صحيًا هذا الصيف، وإمكان استكماله في الشتاء إذا سمحت الظروف.

الجوزاء

مهنيًا: لا تتورّط في مشاريع لست متأكدًا من نتائجها، قد ينهار وضعك المالي في حال فشلت.

عاطفيًا: قد تعرف انجذابًا عاطفيًا ما، ربما يكون لإحدى العلاقات تأثيرات كبيرة في أوضاعك.

صحيًا: أنت عرضة للإصابة بالأمراض المعوية، عليك التخفيف من الأكل واتباع حمية قاسية.

السرطان

مهنيًا: يرافقك الحظ على الصعد كافة، تتزود أفكارًا جديدة وقناعات من نوع آخر.

عاطفيًا: ينتظر الحبيب منك لفتة حبّ ليعود إليك وتستأنفان معًا علاقتكما العميقة وتستعيدان أجمل أيام الماضي.

صحيًا: قد تسبب لنفسك الإصابة بأحد الأمراض النفسية اذا لم تضبط أعصابك وتحافظ على هدوئك.

الأسد

مهنيًا: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العملي، فكن مستعدًا للأيام المقبلة، فهي أكثر إشراقًا ممّا تتوقع.

عاطفيًا: لا رغبة لك في مضايقة الشريك، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة.

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الآخرين كي يخيروك بين السهرات والبقاء في المنزل، قم بما تراه مفيدًا لصحتك.

العذراء

مهنيًا: مطلوب منك الدقة في تسوية الأمور وعدم الاستخفاف، ولا ترتبك أمام الضغوط ولا تصدّق الكلام المعسول.

عاطفيًا: قد تصلك أخبار جيّدة وتكون مفيدة لك على الصعيد العاطفي وتبدو متحمّسًا لمغامرة جديدة.

صحيًا: خبر غير سارّ يقلق راحتك، ويسبب لك تعبًا نفسيًا، لكن الأمر لن يطول.

الميزان

مهنيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

عاطفيًا: لا تتفرد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك وسيطالبك بما يعدّه حقًا له.

صحيًا: أنت لست مرغمًا على القيام بكل ما يشعرك بالتعب، خفّف العمل الإضافي وانتبه لصحتك.

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العقرب

مهنيًا: ظروف مساعدة جدًا لبلورة أفكار جديدة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من الفرصة.

عاطفيًا: يعدك الحظ بأفراح عاطفية ما يجعل الحياة تدب فيك، كما يتحدث عن انسجام وتناغم أو وقوع في الغرام من النظرة الأولى.

صحيًا: تكون عرضة للإصابة بالتهابات مفاجئة لن تسبب لك إزعاجًا وتعالجها بسرعة.

القوس

مهنيًا: تتحمس لإطلاق مشروع جديد وتبدو جاهزًا لحسم الأمور وادخال تغييرات على حياتك اليومية.

عاطفيًا: مفاجآت ولقاءات حارّة ومبادلات عاطفية مناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخفّ قليلًا وتتحوّل الأجواء إلى أقلّ تشويقًا.

صحيًا: قد تكون عرضة للإصابة بأحد الأمراض المزمنة، لأن الأمر وراثي، فقم بالفحوص اللازمة.

الجدي

مهنيًا: تسمع أخبارًا جديدة تتعلق بمشروع مهم، صدقك واستقامتك قد يؤثران في الآخرين، حاول أن تحوّل شيئًا ما في غير مصلحتك إلى ما يفيدك.

عاطفيًا: منح الشريك المزيد من الراحة والتفكير يساعد جديًا في حل المشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة.

صحيًا: وضعك الصحي يبقيك في وضع مضطرب وتشعر أن ثمة شيئًا غير مريح يثقل كاهلك.

الدلو

مهنيًا: لا تتسرّع لتحقيق الأهداف التي رسمتها لمستقبلك، فالتسرّع قد يسبب لك متاعب غير متوقعة.

عاطفيًا: يمر هذا اليوم وسط أجواء من القلق، لكن لا تترك الأمور تؤثر في علاقتك بالشريك لأنه يحاول مساعدتك.

صحيًا: النشاط الفكري والجسدي سيكون مؤشرًا ايجابيًا على مدى جهوزيتك لتحمّل الضغوط.

الحوت

مهنيًا: لا يزال القمر المكتمل يتنقل في برجك ما يجعلك تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.

عاطفيًا: كثرة الضغوط من الشريك قد تولّد ما لم يكن في الحسبان، لكن عليك تدارك الوضع حتى لا تصل إلى الأسوأ.

صحيًا: التعرّض لأشعة الشمس بكثرة، يزيد نسبة الأذى لبشرتك.