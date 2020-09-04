حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 4 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، وفيما يخص برج الميزان قالت:مهنيًا: ركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصيًا.

عاطفيًا: يكون الشريك إلى جانبك دائمًا وتسعد باللحظات التي تقضيها معه، ويزداد تعلقك به أكثر فأكثر.

صحيًا: قاوم الإغراءت التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها، من خلال دعوتك إلى ولائم دسمة تسبب لك السمنة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.