حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 4 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: انتقال القمر الى برج الحمل الناري الصديق يجعلك تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.

عاطفيًا: أترك الأمور تجري كما يريدها الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك وتزيد مشاغلك.

صحيًا: تتلقى الكثير من الدعوات إلى الولائم والمناسبات، لذا عليك الحرص على نوعية الطعام الذي تتناوله.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.