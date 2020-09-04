» حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4 سبتمبر 2020، حيث قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4-9-2020
الحمل
مهنيًا: نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي وتحقيق الإنجازات الكبيرة.
عاطفيًا: تعيش أجواءً سعيدة مع الحبيب فانتهز الفرصة لتطوير العلاقة به وتثبيتها على أسس متينة.
صحيًا: الأجواء الجميلة أو السيئة التي تعرفها ربما تنعكس على وضعك الصحي، لكن لا تخف.
الثور
مهنيًا: الهدوء والرويّة هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتسلك الطريق الصحيح حتى النهاية.
عاطفيًا: شخصيتك القوية تجذب انتباه أحدهم وتقرّبه منك وتتوطد العلاقة بينكما.
صحيًا: سارع إلى الخروج من حالة الغضب التي تعيشها، وتجنّب التدخين.
الجوزاء
مهنيًا: يشهد وضعك المالي تحسنًا ملحوظًا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في آخر مشاريعك.
عاطفيًا: تحدث متغيّرات كبيرة في علاقتك بالحبيب تحاول أن تتعامل معها بحذر وروية.
صحيًا: لا تعقد الأمور ولا تثر المشكلات مع أحد، فأنت بغنى عن كل هذا من أجل المحافظة على صحتك سليمة.
السرطان
مهنيًا: تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى التنفيذ.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالشريك بيوم من التوتر والقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط الرياضي.
الأسد
مهنيًا: لن تجد صعوبة في تنفيذ أصعب المهام التي توكل إليك لأنك على قدر المسئولية وتعتمد أسلوبًا صحيحًا.
عاطفيًا: قد تعطي الشريك المجال لحل الأمور، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالكما.
صحيًا: احذر أحد الأصدقاء الذي قد يسبّب لك مشاكل صحية.
العذراء
مهنيًا: يوم مناسب لإنجاز صفقة تجارية تجني منها أرباحًا مالية كثيرة وتكون دافعًا لصفقات أخرى.
عاطفيًا: أنت لا تقسو على الحبيب ولا تفرض عليه ما تراه مناسبًا، بل أنت متفهم وتحاول القيام بأي شيء رضيه لئلا تخسره.
صحيًا: ابذل ما في وسعك لكي تتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في القدمين.
الميزان
مهنيًا: ركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصيًا.
عاطفيًا: يكون الشريك إلى جانبك دائمًا وتسعد باللحظات التي تقضيها معه، ويزداد تعلقك به أكثر فأكثر.
صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها، من خلال دعوتك إلى ولائم دسمة تسبب لك السمنة.
العقرب
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.
عاطفيًا: يضع الشريك ثقته بك ويخبرك بأموره الخاصة ما يقرّبك منه كثيرًا ويزداد أحدكما تعلقًا بالآخر.
صحيًا: اضطراب في التنفس سببه خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.
القوس
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الحمل الناري الصديق يجعلك تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.
عاطفيًا: اترك الأمور تجري كما يريدها الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك وتزيد مشاغلك.
صحيًا: تتلقى الكثير من الدعوات إلى الولائم والمناسبات، لذا عليك الحرص على نوعية الطعام الذي تتناوله.
الجدي
مهنيًا: لا تضعف ولا تتراخَ أمام المصاعب والمطبات، بل كرّر المحاولة غير مرة لتحقيق النجاح الذي تطمح إليه.
عاطفيًا: ابتعد عن التصنّع والكبرياء مع الشريك، وستجد أنه حبه لك سيزداد يومًا بعد يوم.
صحيًا: فتش جيدًا عما يبقيك في حالة قلق وتوتر دائم، قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك.
الدلو
مهنيًا: يزداد وضعك تحسنًا إذا أتممت المشاريع المسئول عنها وتمكنت من الحصول على صفقة مشاريع جديدة.
عاطفيًا: أضبط انفعالاتك وسيطر على أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد مع الشريك.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، بل حاول أن تتخلص منها بالترفيه والتسلية.
الحوت
مهنيًا: تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة وتبلور أفكارك وتقدم على خطوة جريئة.
عاطفيًا: ينتظر الحبيب سماع صوتك الرقيق وكلامك المعسول الذي يتغزل به، فلا تدعه ينتظر كثيرًا.
صحيًا: المشي في أرجاء الطبيعة مصدر مهم للطاقة والحيوية وإراحة النفس.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4 سبتمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة الدستور وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.