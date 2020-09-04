» حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4 سبتمبر 2020، حيث قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4-9-2020

الحملمهنيًا: نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي وتحقيق الإنجازات الكبيرة.عاطفيًا: تعيش أجواءً سعيدة مع الحبيب فانتهز الفرصة لتطوير العلاقة به وتثبيتها على أسس متينة.صحيًا: الأجواء الجميلة أو السيئة التي تعرفها ربما تنعكس على وضعك الصحي، لكن لا تخف.الثورمهنيًا: الهدوء والرويّة هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتسلك الطريق الصحيح حتى النهاية.عاطفيًا: شخصيتك القوية تجذب انتباه أحدهم وتقرّبه منك وتتوطد العلاقة بينكما.صحيًا: سارع إلى الخروج من حالة الغضب التي تعيشها، وتجنّب التدخين.

الجوزاء

مهنيًا: يشهد وضعك المالي تحسنًا ملحوظًا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في آخر مشاريعك.

عاطفيًا: تحدث متغيّرات كبيرة في علاقتك بالحبيب تحاول أن تتعامل معها بحذر وروية.

صحيًا: لا تعقد الأمور ولا تثر المشكلات مع أحد، فأنت بغنى عن كل هذا من أجل المحافظة على صحتك سليمة.

السرطان

مهنيًا: تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى التنفيذ.

عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالشريك بيوم من التوتر والقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له.

صحيًا: حاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط الرياضي.

الأسد

مهنيًا: لن تجد صعوبة في تنفيذ أصعب المهام التي توكل إليك لأنك على قدر المسئولية وتعتمد أسلوبًا صحيحًا.

عاطفيًا: قد تعطي الشريك المجال لحل الأمور، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالكما.

صحيًا: احذر أحد الأصدقاء الذي قد يسبّب لك مشاكل صحية.

العذراء

مهنيًا: يوم مناسب لإنجاز صفقة تجارية تجني منها أرباحًا مالية كثيرة وتكون دافعًا لصفقات أخرى.

عاطفيًا: أنت لا تقسو على الحبيب ولا تفرض عليه ما تراه مناسبًا، بل أنت متفهم وتحاول القيام بأي شيء رضيه لئلا تخسره.

صحيًا: ابذل ما في وسعك لكي تتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في القدمين.

الميزان

مهنيًا: ركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصيًا.

عاطفيًا: يكون الشريك إلى جانبك دائمًا وتسعد باللحظات التي تقضيها معه، ويزداد تعلقك به أكثر فأكثر.

صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها، من خلال دعوتك إلى ولائم دسمة تسبب لك السمنة.

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العقرب

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.

عاطفيًا: يضع الشريك ثقته بك ويخبرك بأموره الخاصة ما يقرّبك منه كثيرًا ويزداد أحدكما تعلقًا بالآخر.

صحيًا: اضطراب في التنفس سببه خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

القوس

مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الحمل الناري الصديق يجعلك تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.

عاطفيًا: اترك الأمور تجري كما يريدها الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك وتزيد مشاغلك.

صحيًا: تتلقى الكثير من الدعوات إلى الولائم والمناسبات، لذا عليك الحرص على نوعية الطعام الذي تتناوله.

الجدي

مهنيًا: لا تضعف ولا تتراخَ أمام المصاعب والمطبات، بل كرّر المحاولة غير مرة لتحقيق النجاح الذي تطمح إليه.

عاطفيًا: ابتعد عن التصنّع والكبرياء مع الشريك، وستجد أنه حبه لك سيزداد يومًا بعد يوم.

صحيًا: فتش جيدًا عما يبقيك في حالة قلق وتوتر دائم، قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك.

الدلو

مهنيًا: يزداد وضعك تحسنًا إذا أتممت المشاريع المسئول عنها وتمكنت من الحصول على صفقة مشاريع جديدة.

عاطفيًا: أضبط انفعالاتك وسيطر على أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد مع الشريك.

صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، بل حاول أن تتخلص منها بالترفيه والتسلية.

الحوت

مهنيًا: تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة وتبلور أفكارك وتقدم على خطوة جريئة.

عاطفيًا: ينتظر الحبيب سماع صوتك الرقيق وكلامك المعسول الذي يتغزل به، فلا تدعه ينتظر كثيرًا.

صحيًا: المشي في أرجاء الطبيعة مصدر مهم للطاقة والحيوية وإراحة النفس.