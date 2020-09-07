3 أبراج تكره «الشات».. هل برجك منها

وسط سيطرة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على العلاقات بين جميع الناس، هناك بعض مواليد الأبراج لا يحبون ان يقوموا بمراسلة الشريك ويفضلون لقائه مباشرة، فعلى الرغم من أن المراسلة بين الشريكين تساعد على التواصل بينهما، إلا أنها لا تغني عن اللقاء.و تتحدث لـ "الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، منى أحمد، عن الأبراج التي لا تحب مراسلة شريكها مثل الأبراج الأخرى التي تستمتع بمراسلته.

- برج الدلو:

لا يحب مواليد برج الدلو التواصل الإلكتروني عن بعد مع الآخرين ويميلون إلى اللقاءات الجماعية والخروج للقيام بالأنشطة المختلفة، واستكشاف الأماكن والمعالم الجديدة ويتميزون بسعيهم المستمر الى تحقيق الكثير من الامور في نفس الوقت، ويعتبرون أن المراسلة أو أي نوع من الاتصال الإلكتروني عن بعد يشكل نوعا من التشتيت لهم والإلهاء الذي لا فائدة منه، ويفضلون الاتصال المباشر عبر الهاتف لتحديد موعد اللقاء، وقد يستخدمون المراسلة في ظروف قاهرة كالسفر أو المرض أو غيرها.

- برج السرطان:

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يتميز مواليد برج السرطان بطبعهم الحساس والرومانسي إلى أقصى الحدود، لذلك لا يجدون فرصتهم لإظهار حبهم عبر مراسلة الحبيب، فعلى الرغم من أنهم لا ينزعجون من فكرة التواصل المستمر مع الأصدقاء والمقربين عبر المراسلة، إلا أنهم لا يحبون ذلك مع الشريك ويستعملون المراسلة فقط لتحديد موعد اللقاء مع الحبيب ثم ينسون هاتفهم في مكان بعيد عن متناول أيديهم.

- برج القوس:

يميل مواليد برج القوس إلى الاستقلالية لذلك لا يحبون التقيد ببعض القيود كالمراسلة المستمرة أو ضرورة التحدث إلى أحد، فالعلاقة العاطفية بالنسبة لهم هي عبارة عن علاقة تسيطر عليها الحرية الشخصية والفردية، وآخر ما يمكن توقعه من مواليد هذا البرج هو التقيد بمراسلة نصية مع الحبيب والتحدث لساعات عبر الهاتف دون القيام بأي عمل آخر، ويفضلون تمضية الوقت الممتع ومع الحبيب مع القيام ببعض الانشطة معه.