أبراج

حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 9 سبتمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، ، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج القوس، قالت:

القوس

مهنيًا: تفرض عليك ظروف العمل بعض التأني، فكن مستعدًا لتتمكّن من مواكبة تطور مهني مستجدّ.

عاطفيًا: تعرف مفاجأة سعيدة أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك.

صحيًا: تناول كوبا من العصير صباحًا بعد المشي مفيد ومنعش ومنشّط جدًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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