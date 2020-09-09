حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج القوس، قالت:القوس

مهنيًا: تفرض عليك ظروف العمل بعض التأني، فكن مستعدًا لتتمكّن من مواكبة تطور مهني مستجدّ.

عاطفيًا: تعرف مفاجأة سعيدة أو تقدم على تغييرات جذرية في حياتك، قد تكون زواجًا أو ارتباطًا كبيرًا يخصك.

صحيًا: تناول كوبا من العصير صباحًا بعد المشي مفيد ومنعش ومنشّط جدًا.