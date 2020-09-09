حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 9 سبتمبر 2020

العقرب
مهنيًا: يبشر هذا اليوم بفترة مميزة تكافأ خلالها على جهودك الماضية إذ تجد حلولًا لبعض المشاكل القديمة.
عاطفيًا: بوادر حلول لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك ووضعتها على شفير الهاوية، لكن مبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.
صحيًا: تبدو مرتاحًا نفسيا وجسديًا بعد السفر الذي قمت به في عدد من الدول.
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