حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج السرطان، قالت:السرطان

مهنيًا: بانتظارك مهمة جديدة تتولاها أو مسئولية كبيرة تلقى على عاتقك، لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس.

عاطفيًا: عليك أن تكون أكثر حذرًا في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في علاقة جديدة في غضون أيام.

صحيًا: الأمور وصلت إلى حدّ خطر، بادر إلى ممارسة ما ينعكس إيجابًا على وضعك الصحي.

