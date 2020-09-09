حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 9 سبتمبر 2020





الثور قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الثور، قالت:الثور مهنيًا: يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتضح الصورة أمامك. عاطفيًا: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة. صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك.



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