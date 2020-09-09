أبراج

حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 9 سبتمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، ، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج العذراء، قالت:

العذراء

مهنيًا: رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تمامًا، وهذا يفرض عليك التريث.

عاطفيًا: لا تحاول إحراج الشريك، لأن ذلك سيؤدّي الى عواقب ثقيلة قد لا تحتملها لاحقًا.

صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تبقى على هذه الحال.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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