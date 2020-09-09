حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّمًا، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل.
عاطفيًا: تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.
صحيًا: أنت صاحب رؤية صائبة وتخطيط ناجح، وهذا ما يتجلى للجميع من خلال ما توصلت إليه على الصعيد الصحي.
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