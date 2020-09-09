حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الحمل، قالت:الحمل

مهنيًا: يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّمًا، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل.

عاطفيًا: تتعرض لصدمة تحزنك كثيرًا وتجعلك تفقد الثقة بالطرف الآخر، وينقلب وضعك العاطفي رأسًا على عقب.

صحيًا: أنت صاحب رؤية صائبة وتخطيط ناجح، وهذا ما يتجلى للجميع من خلال ما توصلت إليه على الصعيد الصحي.