حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الميزان، قالت:الميزان

مهنيًا: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحًا.

عاطفيًا: يؤدّي الحظّ دورًا كبيرًا في تحديد أولوياتك مع الشريك، وهذا يكون في مصلحتك في مطلق الأحوال.

صحيًا: لا توفّر أي وسيلة أو رياضة كفيلة بتخليصك من السمنة والدهون وآلام الكتفين.