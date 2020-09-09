أبراج

حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 9 سبتمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، ، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الميزان، قالت:

الميزان

مهنيًا: تبدأ مسيرة يغمرها الحظ وتستمر سنة كاملة وتصحح بعض الأخطاء وتنجز المطلوب منك لتبقى مرتاحًا.

عاطفيًا: يؤدّي الحظّ دورًا كبيرًا في تحديد أولوياتك مع الشريك، وهذا يكون في مصلحتك في مطلق الأحوال.

صحيًا: لا توفّر أي وسيلة أو رياضة كفيلة بتخليصك من السمنة والدهون وآلام الكتفين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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