حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الدلو
مهنيًا: تتغير آفاق العمل قليلًا اليوم وتنكب على أعمال جديدة، وتبرع في مجالك المهني.
عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.
صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعًا.
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