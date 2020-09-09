حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج الدلو، قالت:الدلو

مهنيًا: تتغير آفاق العمل قليلًا اليوم وتنكب على أعمال جديدة، وتبرع في مجالك المهني.

عاطفيًا: تدخل في معارك صغيرة مع الشريك لإقناعه بالتخلّي عن أنانيته، فتنجح حينًا وتفشل حينًا آخر.

صحيًا: دع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعًا.