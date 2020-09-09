حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 9 سبتمبر 2020





الحوت قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم ، الأربعاء 9 سبتمبر، وفيما يخص برج الحوت، قالت:الحوت مهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا ويتأثر طبعك ببعض الأنباء التي تعوق خطواتك المستقبلية. عاطفيًا: يحصل أمر مفاجئ يبدّد قلقك ويبعد عنك الحيرة والأسئلة الغامضة بشأن الشريك. صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.

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