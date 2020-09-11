حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 11 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الجدى قالت:مهنيًا: انتقال القمر إلى مواجهة برجك من السرطان يجعلك تنغلق على ذاتك وتستعيد الماضي أو تعيش بعض الهواجس، ما لا ينفع مسيرتك، مطلوب منك طي صفحة الماضي والانطلاق.

عاطفيًا: كن صريحًا وواضحًا مع الشريك بما تقرر تنفيذه، لأنك قد تجد عنده الأفكار البنّاءة لكل ما يقلقك.

صحيًا: إذا كنت منزعجًا ولا تشعر بالراحة ربما السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

