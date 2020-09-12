حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 12 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت لجميع الأبراج الفلكيه:مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.عاطفيًا: حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء علاقة جديدة على أساس صلب.صحيًا: حاول عدم الانفعال وتمالك نفسك إذا أردت المحافظة على صحة سليمة.

الثور

مهنيًا: تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم.

عاطفيًا: لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجه منك، فأنت كنت تغيب عنه طويلًا في المدة الأخيرة.

صحيًا: قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفساني، لأن كل ما يدور حولك يثير قلقك ويزعجك ويقلق راحتك.

الجوزاء

مهنيًا: توقع يا عزيزي تغيّرات أو تشكيلات تحصل في محيط عملك أو في حياتك المهنية.

عاطفيًا: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك.

صحيًا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصًا في المطاعم، بل اختر الصحي منها.

السرطان

مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.

عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له.

صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فورًا.

الأسد

مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.

عاطفيًا: تشهد علاقتك بالشريك تغيّرات جذرية في الأيام المقبلة وقد توصلك إلى الزواج.

صحيًا: خفف من ساعات جلوسك، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد.

العذراء

مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك.

عاطفيًا: أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن.

صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.

الميزان

مهنيًا: تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزًا لتوسيع مجال عملك واستثماراتك.

عاطفيًا: مفاجأة تزيدك ثقة بالشريك وتعلقًا به وتفكّر في الارتباط سريعًا بعدما كنت تؤجّله باستمرار.

صحيًا: لا تجيّر القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيّرها لنفسك وحثّهم على القيام بها.

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العقرب

مهنيًا: صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأرباح وتحقيق النجاح الباهر.

عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.

صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.

القوس

مهنيًا: مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصًا كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها.

عاطفيًا: يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، وتسير الأمور كما يجب.

صحيًا: السباحة رياضة مفيدة جدًا، مارسها ساعة يوميًا أو كلما سنحت لك الفرصة.

الجدي

مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.

عاطفيًا: ابتعاد الشريك عنك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق الكبير إليه، فلا تدعه يبتعد عنك كثيرًا.

صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة كن مستعدًا لمواجهة التعب الذي يسببه ذلك.

الدلو

مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.

عاطفيًا: إذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، بادر إلى التكلم معه في الموضوع اليوم قبل الغد.

صحيًا: بعض الألم في عنقك أو بين كتفيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.

الحوت

مهنيًا: ارسم أهدافك جيدًا وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار.

عاطفيًا: لا تدع الحبّ الذي تشعر به تجاه الشريك يتحوّل إلى حقد بسبب المشاكل بينكما.

صحيًا: عليك أن تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال.

