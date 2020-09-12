حظك اليوم والتوقعات الفلكية السبت 12 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: لا تفرّط بطاقتك الإبداعية في مشاريع من دون وضع خطط ثابتة لها وتريث حتى تجد الوقت الملائم.
عاطفيًا: حان الوقت للتخلي عن حبيب سابق وبدء علاقة جديدة على أساس صلب.
صحيًا: حاول عدم الانفعال وتمالك نفسك إذا أردت المحافظة على صحة سليمة.
الثور
مهنيًا: تنجح في تنفيذ عمل كبير طلبه منك أرباب العمل وتكون عند حسن ظنهم وآمالهم.
عاطفيًا: لا تحاول لوم الشريك بسبب انزعاجه منك، فأنت كنت تغيب عنه طويلًا في المدة الأخيرة.
صحيًا: قد تشعر أنك بحاجة إلى طبيب نفساني، لأن كل ما يدور حولك يثير قلقك ويزعجك ويقلق راحتك.
الجوزاء
مهنيًا: توقع يا عزيزي تغيّرات أو تشكيلات تحصل في محيط عملك أو في حياتك المهنية.
عاطفيًا: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك.
صحيًا: لا تكثر من تناول الأطعمة الدسمة، وخصوصًا في المطاعم، بل اختر الصحي منها.
السرطان
مهنيًا: ترقّب خروج روحك المغامرة لتعويض ما فاتك من الوقت، ولا سيما أن في داخلك قوة لا يمكن إيقافها أبدًا.
عاطفيًا: لا تخلط بين العمل وبين علاقتك بالشريك فهو بحاجة إلى وجودك بقربه ليشعر بحبك له.
صحيًا: إذا أحسست بتورم في قدميك أو ذراعيك، أوقف كل شيء واقصد طبيبك فورًا.
الأسد
مهنيًا: تواجهك صعوبات جمة في العمل لكنك تتخطاها قريبًا وتتغلب على كل من يحاول عرقلة مشاريعك.
عاطفيًا: تشهد علاقتك بالشريك تغيّرات جذرية في الأيام المقبلة وقد توصلك إلى الزواج.
صحيًا: خفف من ساعات جلوسك، وخصص ساعة للقيام بنشاط رياضي مفيد.
العذراء
مهنيًا: تعزز موقعك وتتحمس للتقدم والمثابرة، تزدهر الأعمال وترتفع معنوياتك، تابع سيرك بخطى ثابتة فالحظ الى جانبك.
عاطفيًا: أمامك فرصة عظيمة لتذوّق السعادة الغرامية مع شخص كنت تحلم بلقائه منذ زمن.
صحيًا: لا تتوقع من الكسل والإكثار من تناول الطعام وشرب الكحول إلا المساوئ.
الميزان
مهنيًا: تعود عليك مشاريعك بالمردود المادي الكبير وتكون حافزًا لتوسيع مجال عملك واستثماراتك.
عاطفيًا: مفاجأة تزيدك ثقة بالشريك وتعلقًا به وتفكّر في الارتباط سريعًا بعدما كنت تؤجّله باستمرار.
صحيًا: لا تجيّر القيام بالتمارين الرياضية لأفراد العائلة، بل جيّرها لنفسك وحثّهم على القيام بها.
العقرب
مهنيًا: صفقة مالية جديدة لم تكن تتوقعها تعود عليك بالكثير من الأرباح وتحقيق النجاح الباهر.
عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.
صحيًا: القلق والاضطراب سببهما معروف، إما مشاكل مهنية أو عاطفية، والحل بين يديك.
القوس
مهنيًا: مهاراتك في مجال عملك تفتح أمامك فرصًا كثيرة ومهمة لم تكن تحلم بها.
عاطفيًا: يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس الآخر بغية بدء علاقة جدية معه، وتسير الأمور كما يجب.
صحيًا: السباحة رياضة مفيدة جدًا، مارسها ساعة يوميًا أو كلما سنحت لك الفرصة.
الجدي
مهنيًا: مشاريعك كبيرة لا حدود لها، ولكنك تبحث عن الظرف الملائم الذي يساعدك على تحقيق ما تصبو إليه.
عاطفيًا: ابتعاد الشريك عنك بسبب سفره يشعرك بالكثير من الحزن والوحدة والشوق الكبير إليه، فلا تدعه يبتعد عنك كثيرًا.
صحيًا: إذا خرجت للمشي مسافات طويلة كن مستعدًا لمواجهة التعب الذي يسببه ذلك.
الدلو
مهنيًا: تفتح أمامك اليوم أبواب كانت مغلقة، وثمة مؤشرات إلى إيجابيات، لكن الأمر يطلب إليك التروي وتجنب التهور وعدم الاستثمار.
عاطفيًا: إذا شعرت برغبة في تطوير علاقتك بالشريك، بادر إلى التكلم معه في الموضوع اليوم قبل الغد.
صحيًا: بعض الألم في عنقك أو بين كتفيك، خفف من الجلوس طويلًا أمام شاشة الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.
الحوت
مهنيًا: ارسم أهدافك جيدًا وقوِّ عزيمتك للوصول إلى تحقيق طموحاتك بعد طول انتظار.
عاطفيًا: لا تدع الحبّ الذي تشعر به تجاه الشريك يتحوّل إلى حقد بسبب المشاكل بينكما.
صحيًا: عليك أن تحسم أمورك الصحية، لأن المستقبل غير مطمئن في هذا المجال.
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