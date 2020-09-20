حظك اليوم.. برج الثور الأحد 20 سبتمبر 2020





مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جدًا يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى مسألة دقيقة جدًا يجب أن تعالجها وتشغل بالك وتجعلك تواجه بعض الصعوبات، فلا تستسلم. عاطفيًا: يخيب أملك بسبب عدم تمكنك من لقاء الحبيب وتشعر بالإحباط والإرهاق. صحيًا: إحذر الحوادث والتهور كما التراجع الصحي، أمامك استحقاقات كبيرة. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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