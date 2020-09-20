حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 20 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 20 سبتمبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم نظامًا جديدًا، أو يعرضك لمواجهة أو يثير مشكلة مهنية قديمة.

عاطفيًا: لا تعتقد أنّ طيبة قلب الشريك تسمح لك المضيّ في الخطأ، فهو قادر على قلب الطاولة عليك.

صحيًا: لا تقلل من أهمية شرب المياه والاستعاضة عنها بالمشروبات الروحية أو الغازية.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.