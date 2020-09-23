حظك اليوم والتوقعات الفلكية الأربعاء 23 سبتمبر

- الحمل
مهنيًا: ربما تعدً لشيء مميز وتعبّر عن نفسك بصورة جيدة، فتقدم عرضًا مهمًا يلفت نظر بعض النافذين من خلال بعض المشاريع الفنية.
عاطفيًا: خلاف مع الشريك على بعض الأولويات، لكن الأمر بسيط ولا يستحق الذكر وسرعان ما تعود المياه إلى مجاريها بينكما.
صحيًا: إياك وإهمال صحتك من أجل ولائم لن تعود عليك إلا بالبدانة والصحة السيئة.
- الثور
مهنيًا: تنشط كثيرًا على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.
عاطفيًا: المعاملة الجيّدة تساعد على بناء أسس متينة مع الشريك والسير في العلاقة نحو شاطئ الأمان.
صحيًا: حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن المأكولات الدسمة وأقبل على تلك الخفيفة والصحية ولا سيما في المساء.
- الجوزاء
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيله ليس في مصلحتك، فهنالك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: يشعرك أمر طارئ ببعض التحرر على الصعيد الشخصي وتتخذ قرارات تعجب الشريك.
صحيًا: بدأت تكون أكثر انتباهًا إلى نوعية أكلك، وهذا ما ينعكس إيجابًا على صحتك.
- السرطان
مهنيًا: تحقّق ربحًا وتبدأ جديدًا وتهتم بآفاق واسعة وواعدة، وتخرج عن الروتين وتهتم بشخص غريب أو أجنبي.
عاطفيًا: الأنانية تؤدّي إلى صدامات مع الشريك، وهذا يؤدّي إلى عواقب غير متوقعة يمكن أن تؤذي العلاقة جدًا.
صحيًا: إذا حاولت التخلص من السمنة الزائدة والترهل، ليكن ذلك بطريقة مدروسة وبإرشادات من أصحاب الاختصاص.
- الأسد
مهنيًا: تكون محط تقدير من أرباب العمل، وتحصل على ترقية وزيادة في الراتب.
عاطفيًا: تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعًا بما يعرضه عليك الشريك، لكن العشوائية لن تكون في مصلحتك.
صحيًا: خطط للمستقبل بخطى ثابتة، ولا سيما على صعيد المحافظة على صحة سليمة ورشيقة، فهي الأساس للقيام بأي شيء آخر.
- العذراء
مهنيًا: كُن حذرًا جدًا من الأخطاء والمشكلات، فأنت في دائرة الخطر، لكنّك تنتصر على السلبيات.
عاطفيًا: مرحلة مشرقة جدًا في العلاقة مع الشريك، لكن المهم التريث حتى جلاء بعض الأمور الطارئة.
صحيًا: أدعُ الأصدقاء إلى التخييم في أرجاء الطبيعة في نهاية الأسبوع لتمضية أجمل الأوقات معًا.
- الميزان
مهنيًا: مشروع ناجح يكون ثمرة جهدك المتواصل وسهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتحصد إعجاب الزملاء في المهنة وتهنئتهم.
عاطفيًا: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء التي تتوقعها بعد طول انتظار.
صحيًا: إذا كنت تعاني قلّة النوم والأرق، فحاول أن تعالج الموضوع سريعًا قبل تفاقمه.
- العقرب
مهنيًا: قد يزيل هذا اليوم بعض الالتباس أو سوء التفاهم، ويجعلك قادرًا أكثر على شرح مواقفك والتواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: الحذر واجب مع الشريك، وخصوصًا أنّ سوء التفاهم في حال تكراره يعوّق تطور العلاقة بينكما.
صحيًا: أهمل كل من يحاول إثارة عصبيتك، وابتعد عن الانزواء بنفسك للتخلص من متاعبك.
- القوس
مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تشعّ بشخصية مميّزة، لكن ثمة ما يتطلب الحذر في علاقاتك المهنية وخصوصًا مع بعض الزملاء الجدد.
عاطفيًا: عش يومك ولا تضيّع على نفسك أيّ فرصة للحصول على الحب والسعادة.
صحيًا: تتحدى المصاعب وتتوصل إلى تحقيق النتائج المتوخاة على الصعيد الصحي.
- الجدي
مهنيًا: لا تجري الأمور في مصلحتك اليوم وتزداد المسائل الصعبة تعقيدًا، لكن بقدرتك وذكائك تتوصل إلى إيجاد الحلول الناجعة.
عاطفيًا: تشعر بالملل في علاقتك بالشريك وتفكر في القيام بمغامرة عاطفية تكون أكثر إثارة.
صحيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل الصحي، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة.
- الدلو
مهنيًا: يوم صاخب بالأمور الطارئة، ما قد يعني أعمالًا دقيقة وصعبة، لكنها ناجحة وتحصد نتائجها المثمرة.
عاطفيًا: لا تختلق المشاكل مع الشريك، بل اعمل على تطويقها قبل أن تتأزم وتودي بكما إلى الأسوأ.
صحيًا: تجنّب الأشخاص السلبيين وأصحاب النيّات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلبًا.
- الحوت
مهنيًا: الخلافات مع بعض الزملاء تكون لها انعكاسات على نوعية العمل، وهذا ليس في مصلحتك.
عاطفيًا: عليك أن تجد السبب الحقيقي لردة فعل الشريك، وهذا سيسهّل الأمور لتوضيح النقاط العالقة بينكما والتوصل إلى حل يرضيكما.
صحيًا: ابتعد عن العصبية الزائدة، فالضرر الذي تسببه لك يكون سلبيًا جدًا على وضعك الصحي.
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