كيف يختار برج الميزان إطلالته؟.. خبيرة موضة تجيب (فيديو)

خبيرة الموضة أشواق مسامر
وتتحدث خبيرة الموضة والأزياء، أشواق مسامر، حول ستايل "الميزان" وأهم ما يميز إطلالته.
فتقول: "من أكثر الألوان التى تدعم الطاقة لدي برج الميزان، اللبنى أوالسماوى، الأزرق الفاتح، لأنه شخصية لديه القدرة على تهدئة الأمور ومحبب وسط مجتمعه".
أما امرأة الميزان، فتختار إطلالتها بعناية شديدة، لكن عليها الحرص على اختيار قطع الأكسسورات المناسبة لها ومكملات الاستايل، حتى لا تفسد إطلالتها.
وفيما يخص رجل الميزان، فإنه يحب الملابس المريحة، وتنصحه خبيرة الموضة، بأن يحاول اختيار أزياء "سيمى فورمال" ستساعده على أن يكون سعيدًا فى كل مناسبة يذهب إليها.
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