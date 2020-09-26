حظك اليوم.. برج الأسد السبت 26 سبتمبر 2020

مهنيًا: تُعرض عليك مشاريع جديدة، ادرسها جيدًا قبل الموافقة عليها والمضي بها.
عاطفيًا: تسبّب لك غيرة أحد الأصدقاء منك مشاكل مع الشريك، أبعده قبل فوات الأوان.
صحيًا: حاول معالجة أوضاعك بالتي هي أحسن، لتكون الخاتمة سعيدة ومفيدة صحيًا.
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