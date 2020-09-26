حظك اليوم.. برج العقرب السبت 26 سبتمبر 2020

مهنيًا: تكون فرص المصالحة قويّة جدًّا ولا تقبل الشّك، خصوصًا إذا كنت صبورًا ولطيفًا ومتفهّمًا.
عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا.
صحيًا: لا تدع نفسك تنجر وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام المضر بصحتك في المناسبات.
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