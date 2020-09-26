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حظك اليوم.. برج الدلو السبت 26 سبتمبر 2020

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قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الدلو، قالت:

مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال.

عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.

صحيًا: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، وقد يسبب لك تشنجًا في الأعصاب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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