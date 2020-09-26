حظك اليوم.. برج الدلو السبت 26 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الدلو، قالت:مهنيًا: يحمل إليك الحقل المالي صفقات مثمرة، شرط أنّ تكون طموحًا باعتدال.

عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنّه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلبت في موقفك.

صحيًا: وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، وقد يسبب لك تشنجًا في الأعصاب.