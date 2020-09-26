حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 26 سبتمبر 2020





مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية، البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق. قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:مهنيًا: وظف جميع الفرص لتسهيل أمورك المهنية، البداية سهلة وتمهّد ليوم مشرق ومتألّق. عاطفيًا: ينتقدك الحبيب بسبب عاداتك السيئة والمثيرة للإزعاج، حاول تغييرها لأنه لم يعد يحتمل. صحيًا: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، والطبيعة قد تكون أفضل الحلول الممكنة.

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