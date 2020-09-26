حظك اليوم.. برج الحوت السبت 26 سبتمبر 2020





مهنيًا: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين. قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الحوت، قالت:مهنيًا: تحاول ألا تتورط في أمور لا تعنيك، وتسعى للبقاء بعيدًا عن صراعات الآخرين. عاطفيًا: ارتباط عاطفي بدأت تلوح بوادره في الأفق فاستعد لاستقباله بكل رحابة صدر. صحيًا: قد تكون متضايقًا بعض الشيء من التعليمات الغذائية التي عليك التقيد بها، لكنك بدأت تتكيف مع هذا الواقع.

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