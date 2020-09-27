حظك اليوم.. برج الثور الأحد 27 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد 27 سبتمبر ٢٠٢٠، وفيما يخص برج الثور، قالت:مهنيًَا: تمنعك المسائل الدقيقة من العمل بحرّية وقد تتعثر الخطى، وعبثًا تبذل جهودًا لتسوية الأوضاع، فلا تلاقي النتائج المرجوّة.

عاطفيًا: تبذل والشريك جهودًا كبيرة لتحقيق أهدافكما، وهذا يعود عليكما بالفائدة في مختلف المجالات.

صحيًا: لا تصدّق كل ما يقال حولك بشأن عدم فعالية برامج التغذية، التجربة أكبر برهان.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.