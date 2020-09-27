5 أبراج يفضلون الهروب من الواقع.. هل برجك منهم؟

- برج القوس:
تتميز الأبراج النارية بشكل عام بهروبها من الواقع، وخاصة مواليد برج القوس الذين يهربون من حزنهم وقلقهم وهمومهم من خلال اللجوء إلى عالم خيالي وحياة غير واقعية من ابتكارهم.
- برج الدلو:
عندما يصبح مواليد برج الدلو غير قادرين على حل مشاكلهم الحياتية، يلجأون إلى الانعزال والوحدة ويبتعدون عن الناس تمامًا لكي يعيشون في عالمهم البعيد عن الهموم والألم.
- برج الميزان:
يحتاج مواليد برج الميزان إلى الابتعاد عن الناس والواقع واللجوء إلى أحلام اليقظة لكي يعيدون توازنهم على المستوى النفسي.
- برج الحمل:
خوفًا على مشاعر مواليد برج الحمل وأحاسيسهم، يبتعدون عن الجروح والألم ويدخلون في عالم آخر أكثر أمانًا يحبسون أنفسهم فيه لفترة من الوقت حتى يستعيدون الشعور بالطمأنينة.
- برج الحوت:
يشتهر مواليد برج الحوت بأنهم أصحاب خيال واسع، ويعرف عنهم بأنهم حين تضيق بهم الدنيا يلجأون إلى عالمهم الخاص والذي يعتبروه أكثر راحة وأمان من الواقع المرير الذي يعيشون فيه.
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