



مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريبًا تحصد ثمار تعبك.

عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها.

صحيًا: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع. قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنيًا: يؤشر هذا اليوم إلى الإرباك، وتشعر بالتشاؤم على الرغم من بوادر النجاح، لكن لا تقلق، قريبًا تحصد ثمار تعبك.عاطفيًا: ركّز على علاقتك بالحبيب ولا تفكّر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يزعزعها.صحيًا: لا تتردد في الطلب إلى الأصدقاء مشاركتك في رحلة برية لأنها مفيدة للجميع. وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 28 سبتمبر 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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