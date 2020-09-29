حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:مهنيًا: قد تكون مضطرًا هذا اليوم إلى التحفّظ قليلًا في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع.عاطفيًا: يختبر القدر علاقاتك العاطفية ويضعها على المحكّ، إنتبه الوضع دقيق جدًا.صحيًا: خطط للقيام برحلات ترفيهية أسبوعية في أحضان الطبيعة تعود بالفائدة على وضعك الصحي والنفسي.

الثور

مهنيًا: يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعدًا أو سفرًا، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم.

عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب الحبيبان مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة.

صحيًا: لا تزال مضاعفات العوارض التي أصابتك أخيرًا ماثلة أمام عينيك، انتبه لصحتك جيدًا.

الجوزاء

مهنيًا: قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك.

عاطفيًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العاطفية، وخصوصًا بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته.

صحيًا: قاوم كل من يحاول ثنيك عن ممارسة الرياضة، ولا تدع أي شيء يحد من نشاطك.

السرطان

مهنيًا: تتزود هذا اليوم أفكارًا منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات.

عاطفيًا: ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد سوء التفاهم الذي فرض نفسه أخيرًا.

صحيًا: على الرغم من تمتعك بصحة جيدة، وهذه نعمة، عليك الخضوع لبعض الفحوص للاطمئنان أكثر.

الأسد

مهنيًا: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك.

عاطفيًا: العصبية الزائدة لا تفيد في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد، عندها قد تفقد القدرة على السيطرة مجددًا.

صحيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.

العذراء

مهنيًا: ابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما تقوم به.

عاطفيًا: كن مستعدًا لمرحلة عاطفية أكثر تطوّرًا مع الشريك، وستبدأ بوادرها بالظهور قريبًا جدًا.

صحيًا: ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.

الميزان

مهنيًا: خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيدًا من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك.

عاطفيًا: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك حول العلاقة العاطفية، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك.

صحيًا: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول ما يضرّ بصحتك.

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العقرب

مهنيًا: يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء.

عاطفيًا: يتصرّف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع.

صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.

القوس

مهنيًا: تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك.

عاطفيًا: مضى على علاقتك بالشريك مدة طويلة حان الوقت للارتباط رسميًا والاستقرار معًا.

صحيًا: لا تتذمّر من الواجبات المفروضة عليك طبيًا، فهي مفيدة لك على المدى المنظور.

الجدي

مهنيًا: تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالًا كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردودًا يرضي طموحك.

عاطفيًا: لا تستشر أيًا من أصدقائك في أمورك العاطفية لأن هذا الأمر يعنيك وحدك فقط.

صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة إلى ذلك.

الدلو

مهنيًا: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.

عاطفيًا: تعاكس الظروف تقدّمك من شخص يثير إعجابك، لا تقلق الأيام المقبلة لمصلحتك.

صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.

الحوت

مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا أو تعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.

عاطفيًا: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية.

صحيًا: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجددًا لاتباع حمية قاسية.