حظك اليوم والتوقعات الفلكية الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

الحمل
مهنيًا: قد تكون مضطرًا هذا اليوم إلى التحفّظ قليلًا في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل، لأنك تشعر أنهم غير ميالين إلى السماع.
عاطفيًا: يختبر القدر علاقاتك العاطفية ويضعها على المحكّ، إنتبه الوضع دقيق جدًا.
صحيًا: خطط للقيام برحلات ترفيهية أسبوعية في أحضان الطبيعة تعود بالفائدة على وضعك الصحي والنفسي.
الثور
مهنيًا: يسهّل أمامك التواصل والاتصالات، وإذا ألغيت موعدًا أو سفرًا، فإنك تستعيده ابتداءً من اليوم.
عاطفيًا: تتحسّن الأجواء وتتلطّف ويتقارب الحبيبان مجددًا، وتزول المشكلات والحساسيات، وتقوى العلاقة المتأرجحة.
صحيًا: لا تزال مضاعفات العوارض التي أصابتك أخيرًا ماثلة أمام عينيك، انتبه لصحتك جيدًا.
الجوزاء
مهنيًا: قد تُثار مشكلات في العمل، أو يطرأ ما يزعجك ويثير التساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك.
عاطفيًا: عبارات الثناء والتنويه تكون عنوان المرحلة المقبلة في حياتك العاطفية، وخصوصًا بعد الجهد الاستثنائي الذي بذلته.
صحيًا: قاوم كل من يحاول ثنيك عن ممارسة الرياضة، ولا تدع أي شيء يحد من نشاطك.
السرطان
مهنيًا: تتزود هذا اليوم أفكارًا منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات.
عاطفيًا: ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح العلاقة بالشريك، وخصوصًا بعد سوء التفاهم الذي فرض نفسه أخيرًا.
صحيًا: على الرغم من تمتعك بصحة جيدة، وهذه نعمة، عليك الخضوع لبعض الفحوص للاطمئنان أكثر.
الأسد
مهنيًا: إذا كنت من أصحاب المهن الحرة فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الإضافي وتدفعك إلى توسيع مشاريعك.
عاطفيًا: العصبية الزائدة لا تفيد في معالجة المشكلات مع الشريك، فهي تولّد العناد، عندها قد تفقد القدرة على السيطرة مجددًا.
صحيًا: قد تقحم نفسك في نزاع مع أحد النافذين في العمل أو في السياسة، ما يرهقك نفسيًا وجسديًا.
العذراء
مهنيًا: ابتعد عن مضايقة الآخرين والتسبب بالأذى لهم، أنت لا تدرك عواقب ما تقوم به.
عاطفيًا: كن مستعدًا لمرحلة عاطفية أكثر تطوّرًا مع الشريك، وستبدأ بوادرها بالظهور قريبًا جدًا.
صحيًا: ترى المحيط حولك في سعادة وفرح، في حين أن الكآبة تسيطر عليك، أخرج من عزلتك وافرح.
الميزان
مهنيًا: خطوات مؤثرة وإيجابية لمصلحتك، وهذا ما يجعلك تملك مزيدًا من المسؤوليات تجاه أصحاب العمل بسبب ثقتهم بك.
عاطفيًا: لا تسعَ لإقناع الشريك بوجهة نظرك حول العلاقة العاطفية، فقد تكون مخطئًا وتدفع ثمن أنانيتك.
صحيًا: لا تستسلم أمام البدانة ولا أمام كل ما يغريك على تناول ما يضرّ بصحتك.
العقرب
مهنيًا: يتركّز اهتمامك على الشأن المهني، وربما تخطّط لمشاريع مع بعض الزملاء.
عاطفيًا: يتصرّف الشريك وكأنه غير مهتم، فحاول أن تستوضح الأمور قبل تفاقم الوضع.
صحيًا: ترتاح إلى بعض الظروف والمتغيرات التي تخفف عن كاهلك الضغط الكبير.
القوس
مهنيًا: تتشبّث بآرائك وترفض أن تناقشها مع أحد، فرصة عمل جديدة في طريقها إليك.
عاطفيًا: مضى على علاقتك بالشريك مدة طويلة حان الوقت للارتباط رسميًا والاستقرار معًا.
صحيًا: لا تتذمّر من الواجبات المفروضة عليك طبيًا، فهي مفيدة لك على المدى المنظور.
الجدي
مهنيًا: تخلّ عن بعض الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالًا كافية، وابحث عن عمل أفضل يحقق لك مردودًا يرضي طموحك.
عاطفيًا: لا تستشر أيًا من أصدقائك في أمورك العاطفية لأن هذا الأمر يعنيك وحدك فقط.
صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسة إلى ذلك.
الدلو
مهنيًا: تتفوق على زملائك بفكرة مذهلة تقدمها ما يثير إعجاب رب عملك بكفاءتك العالية جدًا والمميزة.
عاطفيًا: تعاكس الظروف تقدّمك من شخص يثير إعجابك، لا تقلق الأيام المقبلة لمصلحتك.
صحيًا: لا تهمل ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية.
الحوت
مهنيًا: تسمع جوابًا سارًّا أو تعرف لقاء مثمرًا، كرر المحاولة ولا سيّما إذا كان الأمر يتعلق بدعم خارجي أو بزيادة على الراتب أو في الأرباح.
عاطفيًا: خفف اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية.
صحيًا: لا تترك العنان لشهيتك، فهذا يفقدك البدانة بين ليلة وضحاها، ويدفعك مجددًا لاتباع حمية قاسية.
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