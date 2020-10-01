حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 1 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: تنزعج قليلًا من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصًا ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.

عاطفيًا: إذا واجهت متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.

صحيًا: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

