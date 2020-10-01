حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 1 أكتوبر 2020

الحمل
مهنيًا: الفرصة مناسبة لتتخلّص من الضغوط التي تقلقك، وتجد أنّ جميع المحيطين بك يساعدونك في ذلك.
عاطفيًا: تتوق إلى حياة عاطفية مستقرة ولكن تعاكسك الظروف المحيطة بك بعض الشيء.
صحيًا: كن معتدلًا في كمية الطعام التي تتناولها مساء، وخفف من المأكولات السريعة التي تطلبها من المطاعم.
الثور
مهنيًا: تتّهم بعضهم بنيات سيئة وبمحاولة قنص بعض مكتسباتك، لا تعرّض نفسك لفضائح عامة أو لبعض الانتقادات العلنية.
عاطفيًا: يحاورك الشريك بطريقة غريبة اليوم، فحاول أن تظهر له أن هذا الأمر يزعجك.
صحيًا: لا تغرق نفسك في أعمال إضافية تسبب لك إرهاقًا وضغطًا نفسيًا كبيرًا.
الجوزاء
مهنيًا: تمتلك عددًا من المواهب وتصبو إلى دراسة أو سفر، وتكون لك اتصالات مع مؤسسات أجنبية مفيدة جدًا.
عاطفيًا: ساعد الشريك على تخطي أزماته لتتمكن من طلب معونته لاحقًا في حال عاكستك الظروف.
صحيًا: لا تنتظر من إهمال وضعك الصحي سوى النتائج الوخيمة، عندها لن ينفعك الندم.
السرطان
مهنيًا: تطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين وتحقّق أمنية أو هدفًا لتبرهن للآخرين أنك صاحب إرادة صلبة جدًا.
عاطفيًا: تلتقي الحبيب بعد غياب وتستعيد ذكريات جميلة وممتعة أمضيتها معه، فتتأجج المشاعر مجددًا وتزداد تعلقًا به.
صحيًا: قم بالمطلوب منك للمحافظة على صحتك سليمة معافاة، ولا تفرط في السرساب.
الأسد
مهنيًا: تغمرك الحماسة وتشعر بالثقة بالنفس، باستطاعتك أن تكون محط الأنظار في عملك ومحور الحركة المنتجة والفعالة.
عاطفيًا: تلتقي صديقًا قديمًا وتبدأ معه علاقة عاطفية وتفكّر جديًا في الارتباط، بعدما بدأت تشعر بأن العزوبية لم تعد تناسبك.
صحيًا: لا ترفض نصيحة أحد المقربين منك، فقد تساعدك في تخطي أزمتك الصحية.
العذراء
مهنيًا: تحصل على مبالغ من المال لم تتوقعها، وتبدو الاستثمارات واعدة على كل الصعد.
عاطفيًا: عبّر عن مشاعرك تجاه من تحب ولا تخف من رد فعله فهو ينتظر هذه الخطوة.
صحيًا: تبادل الحلول مع الأصدقاء بشأن التخلص من السمنة والاقتراحات المتعلقة بالقيام بنشاطات مفيدة.
الميزان
مهنيًا: تدفعك الضغوط إلى إيجاد وسائل مختلفة للتكيّف مع التقلّبات والتطوّرات، وقد تتأثّر البحوث والزيارات والمشاريع سلبًا.
عاطفيًا: تميل إلى اللقاءات الرومانسية ولا مانع لديك من الاحتفالات الصاخبة وطي صفحة الماضي والاهتمام بمتطلّبات الحبيب.
صحيًا: لا تقترب من المأكولات التي تكثر فيها الزيوت أو المكونات الدهنية والنشوية لأنها تفسد حميتك.
العقرب
مهنيًا: تميل إلى توسيع رقعة نشاطاتك فالمشاريع الكثيرة والنشاط موجود، خلافات حول ميراث قد تتطور وأخبار بعيدة تحمل البهجة.
عاطفيًا: يكون للحوار الصريح بينك وبين الشريك مفعول إيجابي في إنجاح العلاقة بينكما.
صحيًا: تحتار بين اتباع حمية غذائية صحية أو اتباع حمية عشوائيًا، اختر الحل الأول.
القوس
مهنيًا: مشروع العمر كما يقال، في طريقه إليك، لكنّ الدراسات مهمة لتحديد الخيارات قبل القيام بخطوات عشوائية.
عاطفيًا: تقترب تدريجيًا من تحقيق الحلم الذي راودك طويلًا، لكن يستحسن أن تتريث لئلا تفقد السيطرة على الوضع.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من المقالي والمشاوي الغنية بالدهون لأنها مضرّة بالصحة.
الجدي
مهنيًا: تشكو التأخير والانزعاج، وتبدو غير مسيطر على الأوضاع، فحاول أن تتجنّب الالتباس والنزاع.
عاطفيًا: المزاجية لن تنفع مع الشريك، والطباع الحادّة تؤدي إلى فتور في العلاقة بينكما، وعندها تبدأ الخلافات.
صحيًا: تبدو مضطربًا بعض الشيء نتيجة عوارض فاجأتك وسببت لك حرجًا صحيًا.
الدلو
مهنيًا: يبشرك هذا اليوم بمرحلة من الهناء والعذوبة واللقاءات العملية الناجحة وطرح بعض الأفكار المميزة.
عاطفيًا: عنادك يزعج الحبيب كثيرًا، إستمع إليه وتفهّم حاجاته ووجهة نظره قبل الحكم مسبقًا.
صحيًا: يكون وضعك الصحي اليوم في حال من التقلّب والتذبذب بسبب بعض العوارض، فكن حذرًا.
الحوت
مهنيًا: تنزعج قليلًا من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن هنالك شخصًا ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.
عاطفيًا: إذا واجهت متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.
صحيًا: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة.
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